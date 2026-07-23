Mía Khalifa redobla la apuesta contra los argentinos: ahora se burló de Enzo Fernández

La influencer y exactriz de cine porno sigue con las críticas hacia los argentinos, y realizó un polémica publicación.

Mía Khalifa apoyó a España durante el Mundial 2026 y publicó mensajes contra la Selección Argentina.

Las publicaciones de Mia Khalifa durante el Mundial 2026 tuvieron un objetivo repetido: provocar a los seguidores de la Selección Argentina . La influencer apoyó a Inglaterra, apostó por España y escribió mensajes contra el equipo nacional en distintas etapas del torneo.

Hace semanas que Mia Khalifa, modelo de OnlyFans , comenzó una serie de posteos en sus redes sociales contra Argentina, pero todo se intensificó. Una de sus últimas publicaciones terminó por encender la polémica entre los argentinos y la cantante española Rosalía . Incluso, apostó más de un millón de dólares para la final del Mundial 2026 contra la selección albiceleste.

Las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la apuesta deportiva de la influencer, como de sus comentarios sobre un país racista que avivó a una "campaña anti-argentina" a nivel mundial. Incluso, esta situación comprometió la relación de la cantante Rosalía con el público argentino.

A través de TikTok, la modelo simuló cantar un verso de la canción "La Perla" de la cantante catalana, haciendo alusión a los argentinos. "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", fue la parte de la canción que eligió que comprendía una frase directa: "así suena la vida ahora que las 'perlas' (en alusión a los argentinos) fueron derrotadas", escribió.

Dos fotos para burlarse de Enzo Fernández

A pesar de la polémica, la modelo de OnlyFans decidió redoblar la apuesta y su última publicación estuvo dirigida al jugador argentino Enzo Fernández.

Khalifa utilizó dos fotografías para comparar la celebración del mediocampista ante Inglaterra con su expulsión durante la final frente a España.

La creadora de contenido para adultos mantuvo esa postura después del cierre del Mundial 2026. También respondió de forma indirecta a los usuarios argentinos que cuestionaron su insistencia y continuó compartiendo mensajes relacionados con la derrota del seleccionado.

Khalifa publicó en X una imagen de Enzo Fernández realizando el gesto del Topo Gigio. La fotografía correspondía al partido de semifinales, cuando Argentina derrotó a Inglaterra y consiguió el pase a la definición.

Junto a esa escena colocó otra captura del futbolista durante la final. En esa segunda imagen, el árbitro le mostraba la tarjeta roja por una infracción contra Pau Cubarsí. La comparación buscaba presentar como una revancha deportiva el desenlace del mediocampista.

Mía Khalifa celebró el título español y luego se burló de Enzo Fernández por su expulsión en la final.

El montaje recibió respuestas de numerosos hinchas argentinos. Algunos usuarios defendieron a Fernández y remarcaron el valor del gol convertido frente a Inglaterra. Otros le preguntaron a Khalifa por qué continuaba publicando sobre Argentina una vez terminada la competencia.

La influencer ya utilizaba la palabra “VARgentina” para insinuar supuestos favores arbitrales. También afirmó que apoyaría a cualquier selección que enfrentara al conjunto nacional. Esa posición quedó expuesta durante las semifinales y se mantuvo en la final del Mundial.

Rosalía compartió uno de sus videos

La discusión también involucró a Rosalía. La cantante española compartió un video de TikTok publicado por Khalifa después de la consagración de España.

La grabación incluía la frase “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas” y utilizaba la canción La Perla. El término funcionaba como una referencia irónica a una persona conflictiva o poco confiable.

El fragmento elegido describía a alguien como una decepción, un rompecorazones y un problema emocional. En ese contexto, el mensaje podía interpretarse como una crítica dirigida a la Selección Argentina.

Los comentarios de usuarios argentinos llevaron a Rosalía a explicar su decisión. La artista indicó que compartió el contenido porque incluía una canción suya y pidió disculpas por el sentido que adquirió la publicación. También expresó su afecto por Argentina.

Khalifa no realizó una aclaración similar. Por el contrario, continuó con las burlas y colocó a Enzo Fernández como protagonista de su siguiente mensaje.

La apuesta de USD 1 millón por España

Antes del partido decisivo, Khalifa mostró una apuesta millonaria a favor de España. El comprobante publicado en sus redes indicaba una inversión de USD 1 millón, con una cuota de 1,65.

España ganó 1-0 durante el tiempo suplementario en el estadio MetLife. Ese resultado permitió que la influencer cobrara USD 1,65 millones. La diferencia entre el premio y el dinero apostado dejó una ganancia cercana a USD 650.000.

Khalifa asistió al encuentro con una camiseta de Lamine Yamal. Después del triunfo, publicó fotografías desde Nueva Jersey y mostró el boleto ganador en Instagram.

La influencer celebró el campeonato con una broma sobre su vínculo con España. Escribió que estaba orgullosa de su supuesto país natal, aunque aclaró que no tiene ascendencia española. Su nombre real es Sarah Joe Chamoun y nació en Beirut, Líbano.