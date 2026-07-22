Quién es Mia Khalifa, la modelo de OnlyFans que desató la polémica entre Rosalía y los argentinos

La exestrella del cine para adultos se hizo viral en las últimas semanas tras duros posteos contra la Selección Argentina. El video que involucró a Rosalía.

Las redes sociales se llenaron de comentarios por la apuesta deportiva de la influencer y por su "campaña anti-argentina".

Hace semanas que Mia Khalifa , modelo de OnlyFans , comenzó una serie de posteos en sus redes sociales contra Argentina, pero todo se intensificó. Una de sus últimas publicaciones terminó por encender la polémica entre los argentinos y la cantante española Rosalía . Incluso, apostó más de un millón de dólares para la final del Mundial 2026 contra la selección albiceleste.

Las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la apuesta deportiva de la influencer, como de sus comentarios sobre un país racista que avivó a una "campaña anti-argentina" a nivel mundial. Incluso, esta situación comprometió la relación de la cantante Rosalía con el público argentino.

A través de TikTok , la modelo simuló cantar un verso de la canción "La Perla" de la cantante catalana, haciendo alusión a los argentinos. "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", fue la parte de la canción que eligió que comprendía una frase directa: " así suena la vida ahora que las 'perlas' (en alusión a los argentinos) fueron derrotadas", escribió.

Este video fue compartido por la intérprete, quien luego de una gran polémica que se desató entre sus fanáticos argentinos, se disculpó en redes sociales por "no leer" lo que decía. Su interacción en redes con este video le valió que cientos de fanáticos devuelvan sus entradas para los próximos shows que tendrá en Argentina.

Quién es Mia Khalifa, la mediática que generó bronca entre cientos de argentinos

Detrás de su nombre artístico que sacudió la industria del entretenimiento adulto, se encuentra Sarah Joe Chamoun, nacida en Líbano. Su ingreso a la industria del cine porno ocurrió en 2014, cuando tenía apenas 21 años.

La modelo e influencer, que cuenta con más de 28 millones de seguidores en Instagram, relató en una entrevista con la BBC que su llegada a este mundo no fue directa. Todo comenzó cuando un hombre se le acercó elogiando su belleza y ofreciéndole trabajar como modelo.

El estudio en Doral, Florida, le pareció un lugar "respetable" y limpio, lejos de la imagen turbia que ella imaginaba, lo que la llevó a bajar la guardia. Sin embargo, lo que pensó que sería un secreto que nadie descubriría, terminó por "reventar" en una fama global incontrolable que ella misma describe como una pesadilla.

El video que la llevó a una fama mundial es uno donde aparece luciendo un hiyab islámico. Este video no solo la catapultó a la cima de las búsquedas en sitios como Pornhub, sino que la convirtió en el blanco de grupos extremistas como ISIS y el Estado Islámico, llegando a recibir amenazas de muerte.

Khalifa agradeció públicamente en sus redes sociales la oportunidad de asistir al partido y, según sus palabras, “odiar a Messi en persona” durante la final.

Uno de los puntos más impactantes de su perfil es la brecha entre su fama y sus ganancias reales en aquella época. Mientras la industria facturaba millones a su costa, Khalifa denunció que ella solo recibió cerca de 12.000 dólares por su trabajo, sin volver a ver un centavo de las regalías generadas por sus videos, que siguen siendo de los más vistos años después.

En los últimos años, la exactriz ha desarrollado una base de seguidores a través de plataformas digitales y contenidos de suscripción, alejándose de las actividades que le otorgaron notoriedad inicial.

La apuesta millonaria de Mia Khalifa en la final del Mundial 2026

Su confianza en la derrota del conjunto albiceleste también fue financiera. En redes sociales, mostró una apuesta de un millón de dólares a favor de España, que le reportó un beneficio de aproximadamente 650.000 dólares tras la victoria del conjunto europeo sobre Argentina en Nueva Jersey.

La apuesta se concretó cuando España venció a Argentina por 1-0 en tiempo suplementario, lo que le permitió cobrar 1,65 millones de dólares, descontando el monto invertido originalmente.