Nazarena Velez contó por qué no quiso estar con Luis Miguel cuando tuvo la oportunidad: prefirió rechazarlo

Nazarena Velez se refirió a por qué, pese a su fanatismo por el cantante, desestimó tener un encuentro privado con él.

Durante años, Nazarena Vélez manifestó públicamente su admiración por Luis Miguel , a quien definió como uno de los grandes amores platónicos de su vida. Sin embargo, la actriz sorprendió al revelar que, cuando finalmente tuvo la oportunidad de compartir un encuentro privado con el cantante mexicano, decidió rechazar la posibilidad de avanzar en un romance .

La confesión tuvo lugar en Storytime , el ciclo de streaming que conduce junto a Barbie Vélez y Alejandra Maglietti, donde recordó una historia que ocurrió hace aproximadamente 25 años y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esa decisión .

La charla surgió mientras debatían sobre amores imposibles y figuras inalcanzables. En ese contexto, la panelista de LAM reconoció que estuvo “enamorada” del artista desde que era chica y aseguró que siempre vivió ese sentimiento como una “cosa muy platónica”.

NAZARENA VELÉZ RECHAZÓ A LUIS MIGUEL



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No obstante, cuando ese sueño estuvo a punto de convertirse en realidad, optó por seguir otro camino: “Sabía que no iba a poder ser. Él estaba en otro país, viajaba todo el tiempo, era mujeriego. Por un montón de cosas sabía que no iba a funcionar ”, explicó Nazarena al recordar aquel episodio. Según relató, el temor a involucrarse emocionalmente con alguien a quien admiraba profundamente fue determinante para decir que no.

“Realmente este chabón me encanta y voy a ser una más acá en Argentina que no me va a ver después nunca más. Yo voy a quedar enroscada y una más no voy a ser”, confesó sobre los pensamientos que tuvo en ese momento. Incluso admitió que, si no hubiese sentido semejante admiración por el cantante, probablemente habría actuado de otra manera: “Capaz que si no me importaba un carajo, sí, porque iba a ser uno más para mí”, expresó.

De concretarse el deseo de Luis Miguel de cerrar su toru mundial en Argentina, el chow se realizaía en el Campo Argentino de Polo en diciembre. Foto: Google.

La invitación al hotel durante una visita de Luis Miguel a la Argentina

La actriz ya había contado años atrás en LAM cómo se produjo ese acercamiento con el artista. Según recordó, todo ocurrió en 2001, cuando Luis Miguel llegó al país en el marco de una de sus giras internacionales. Una productora la invitó a participar de una cena en el hotel donde se hospedaba el cantante, ubicado en el barrio porteño de Retiro, junto a otras cinco o seis mujeres.

Lejos de cualquier especulación, Nazarena aclaró que aceptó la invitación únicamente porque era una admiradora del músico: “No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, recordó. Al llegar encontró un ambiente relajado, con champagne, almendras y varias mujeres a las que no conocía. Según explicó, nunca sintió que estuviera compitiendo por la atención del artista: “Las otras tenían un lomazo y eran modelos. Yo iba a conocerlo, no iba a cog...”, comentó entre risas al recordar la situación.

Un recuerdo que revive con humor y nostalgia

Durante el encuentro, Luis Miguel conversó con todas las invitadas, preguntó sobre sus vidas y se mostró cercano, cordial y respetuoso. Sin embargo, hubo un momento inesperado. Nazarena contó que fue al baño y, al regresar, descubrió que el resto de las mujeres ya se había retirado. Fue entonces cuando el cantante le propuso permanecer junto a él, pero la actriz decidió rechazar la invitación: “Yo tenía veintitrés años y le dije que no”, recordó.

La decisión, explicó, estuvo directamente relacionada con el profundo respeto y admiración que sentía por el artista. No quería convertirse en una historia pasajera ni exponerse a una desilusión emocional. Aunque rechazó la propuesta, Nazarena conserva un recuerdo muy especial de aquella noche. En su relato mencionó detalles que permanecen intactos en su memoria, como la vestimenta de Luis Miguel, el "olor a perfume" que describió como inolvidable y el trato “amoroso” y “muy caballero” que recibió durante toda la velada.

Antes de despedirse, el cantante incluso le ofreció uno de sus autos para que pudiera regresar cómodamente a su casa de Quilmes, un gesto que la actriz destacó especialmente. La noche terminó con un beso, según recordó. Al volver sobre aquella historia, Nazarena reiteró que siempre asistió al encuentro desde el lugar de fanática y no con la intención de iniciar una relación: “Me ofreció quedarme. No le di. Fui en modo fan”, insistió. Sin perder el humor, también respondió qué haría si la situación ocurriera en la actualidad: “¿Hoy sabés cómo le doy?”, bromeó entre risas.