Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: "Ama lo que hace"
La actriz se refirió al piloto como su "pareja", algo que no había hecho hasta el momento, y advirtió: "No me puedo quejar"
Mientras promociona su nueva película The Last Sunrise, Maia Reficco habló por primera vez de manera abierta sobre su relación con Franco Colapinto y confirmó públicamente el romance que ambos mantenían desde hace varios meses. En una entrevista con Entertainment Tonight, la artista de 25 años aseguró que atraviesa un gran momento personal y resumió su presente sentimental con una frase contundente: “No me puedo quejar”.
Qué dijo Maia Reficco sobre lo que le provoca ver a Colapinto en pista
Durante la entrevista, la actriz fue consultada sobre cómo vive cada carrera del piloto de Alpine y sorprendió con una respuesta cargada de admiración. “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo”, expresó. Para explicar ese sentimiento, comparó lo que le genera ver competir al oriundo de Pilar con la emoción que siente al escuchar cantar a su hermano o al observar jugar a Lionel Messi.
La artista también dio un paso más al definir públicamente al bonaerense como su pareja, algo que hasta el momento había evitado hacer. “Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama”, afirmó. Luego reforzó la idea al remarcar que no vive las competencias con ansiedad: “No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar”, insistió, dejando en claro el apoyo incondicional que siente por el piloto argentino.
Cuándo comenzó el romance entre Reficco y Colapinto
El romance entre Reficco y Colapinto dejó de ser un rumor en abril, cuando ambos fueron vistos juntos durante la visita del corredor a la Argentina para un evento en Buenos Aires. Desde entonces compartieron distintas apariciones públicas, incluida una imagen publicada por la actriz en sus redes sociales que terminó de confirmar la relación. En los últimos meses, además, la intérprete acompañó al piloto en varios Grandes Premios de Fórmula 1.
Las declaraciones de la actriz llegan en un gran momento profesional para ambos. Mientras la ex chica Disney se encuentra promocionando el estreno de The Last Sunrise, previsto para fines de agosto, Colapinto continúa consolidándose en la Fórmula 1 con actuaciones que lo posicionan como una de las grandes promesas del automovilismo argentino. En ese contexto, la pareja parece haber decidido dejar atrás el hermetismo y mostrar públicamente la relación.
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