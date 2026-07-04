Espectáculos La Mañana Maia Maia Reficco habló por primera vez de su romance con Franco Colapinto: "Ama lo que hace"

Mientras promociona su nueva película The Last Sunrise, Maia Reficco habló por primera vez de manera abierta sobre su relación con Franco Colapinto y confirmó públicamente el romance que ambos mantenían desde hace varios meses. En una entrevista con Entertainment Tonight, la artista de 25 años aseguró que atraviesa un gran momento personal y resumió su presente sentimental con una frase contundente: “No me puedo quejar”.

Qué dijo Maia Reficco sobre lo que le provoca ver a Colapinto en pista Durante la entrevista, la actriz fue consultada sobre cómo vive cada carrera del piloto de Alpine y sorprendió con una respuesta cargada de admiración. “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo”, expresó. Para explicar ese sentimiento, comparó lo que le genera ver competir al oriundo de Pilar con la emoción que siente al escuchar cantar a su hermano o al observar jugar a Lionel Messi.

Maia Reficco opens up about supporting Franco Colapinto and watching him do what he loves.



"I don't really get nervous because he's doing what he loves." pic.twitter.com/O0X2jzZYcJ — Maia Reficco Updates (@MRUpdating) July 1, 2026 La artista también dio un paso más al definir públicamente al bonaerense como su pareja, algo que hasta el momento había evitado hacer. “Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama”, afirmó. Luego reforzó la idea al remarcar que no vive las competencias con ansiedad: “No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar”, insistió, dejando en claro el apoyo incondicional que siente por el piloto argentino.