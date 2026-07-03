Colapinto tuvo un gran resultado en la única práctica libre de Silverstone y superó a Gasly: cómo sigue la jornada

El piloto cerró su participación en la tanda de pruebas de cara a una jornada agitada en el GP de Silverstone que tendrá Sprint. Cómo sigue el cronograma para este fin de semana.

Durante una larga tanda del entrenamiento, y con gomas duras, el piloto no pudo salir del fondo de la tabla de posiciones intercalando posiciones entre los puestos 17 y 20. Pero, cuando entró a boxes y salió con goma amarilla, logró subir al octavo puesto de forma transitoria alcanzando un tiempo de 1m31s076, a más de un segundo y medio de la punto. En el cierre de la jornada mejoró la vuelta y se metió definitivamente en el puesto 11 de la prueba.

El piloto que ocupa la segunda butaca de la escudería Alpine no probó los neumáticos blandos, pero le alcanzó para quedar a un paso de la zona de puntos y quedar por encima de su compañero Pierre Gasly , quien no tuvo una jornada simple, le eliminaron un tiempo y con el neumático duro quedó en el puesto 21.

| FIN DE LA FP1 EN SILVERSTONE



COLAPINTO P11 1:30:966



GASLY P21 1:33:019



Estuvieron muy buenas las últimas vueltas de Franco, pudo mejorar. ↔ pic.twitter.com/uz8HEiKNMf — Alpine ARG (@AlpineArg_) July 3, 2026

Los resultados de la FP1

Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes Benz) Charles Leclerc (Ferrari) George Russel (Mercedes Benz) Óscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isaack Hadjar (Red Bull) Nico Hulkenberg (Audi) Liam Lawson (RB) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Linblad (RB) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Valteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)

Horarios del GP de Gran Bretaña

Viernes

12.30 a 13.14: Sprint Qualy

Sábado

8 a 9: Sprint Race

12 a 13: Clasificación

Domingo

11.00: Carrera

Por dónde se puede ver el GP de Silverstone

TV: F1TV, Disney+ Y Fox Sports

Daba una entrevista y le cayó una planta encima: el insólito blooper de Colapinto en Silverstone

Franco Colapinto llegó a Silverstone para continuar completando el calendario de Fórmula 1 y seguir pilotando el monoplaza de la escudería Alpine, que en paralelo analiza si el conductor continuará o no en la próxima temporada, una decisión que ya tiene una fecha estimativa para ser comunicada según dijo el asesor ejecutivo Flavio Briatore.

Este jueves el piloto se sentó ante la prensa y brindó una serie de entrevista para hablar sobre la forma en la que llega a este Gran Premio que será el noveno en la temporada, entendiendo que dos tuvieron que ser suspendidos por la guerra en Oriente Medio. Sorpresivamente, mientras hablaba con la periodista Florencia Andersen en un mano a mano, Franco sufrió un blooper que podría haber terminado en un accidente.

Cómo fue el inesperado blooper que sorprendió a todos

Mientras brindaba la entrevista en un pequeño espacio de una terraza, una planta que decoraba el espacio detrás de ellos terminó cayendo sobre una modesta mesa alta en la que desarrollaban la nota. Afortunadamente, cayó en el medio de ambos y no impactó en ninguno de los protagonistas por lo que esa situación terminó en una risa de todos los presentes.

"Es la mejor nota de la historia"



Una planta se cayó en el medio de una entrevista a Franco Colapinto. pic.twitter.com/7pOa2eH8vX — Corta (@somoscorta) July 2, 2026

Luego de lo sucedido, decidieron correrla de dicho lugar para evitar que se caiga nuevamente.