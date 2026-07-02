Quién es Maia Reficco: la actriz es novia de Franco Colapinto y protagonizará una película en Hollywood

La pareja del piloto de Fórmula 1 continúa sumando participaciones históricas en la cúspide del cine internacional. De qué trata la película y cuándo se estrenará.

Maia Reficco brilla. En los últimos meses la actriz tuvo un salto de popularidad increíble en el territorio nacional luego de confirmar su romance con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto , quien hace algunos meses concentró cerca de 600 mil personas en su Road Show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta imagen hizo que gane protagonismo y su trabajo en la cúspide del cine, como lo es Hollywood , también sea destacado de gran manera en nuestro país.

Su carrera profesional sigue potenciándose con el paso del tiempo y no para de ser partícipe de distintas películas que se estrenarán en el cine. La artista que tiene un importante currículum por lo hecho en Broadway, anunció que hará una nueva película acompañada de una estrella que también brilla en el epicentro del cine mundial.

Según se supo, Reficco será parte del título "The Last Sunrise ", interpretando al personaje llamado Ry , una estudiante universitaria que padece una enfermedad crónica, mientras realiza un viaje veraniego a Mallorca, España, acompañada de su madre.

Maia Reficco opens up about filming with Eva Longoria and Fernando Lindez in The Last Sunrise.



"It felt like two separate movies." pic.twitter.com/YbeOaaxgeI — Maia Reficco Updates (@MRUpdating) July 1, 2026

En ese mismo proceso donde atraviesa el complejo diagnóstico de salud, se enamora de una persona que habita mencionado lugar. Pero su salud empeora y muchos secretos familiares ocultos durante un largo período podrían generar una complicación mayor antes de que finalice la etapa de verano. En ese contexto de enamoramiento, debe definir días antes de su regreso a Estados Unidos si toma una decisión especial sobre sus sentimientos en el viaje.

Cuándo se estrenará

Según se conoció, la película que compartirá con Eva Longoria y que produce Amazon MGM Studios, se estrenará en la plataforma Prime Video el miércoles 26 de agosto de 2026. La misma estará disponible en más de 240 países.

Su otra aparición

La actriz nacida en Boston, pero de padres argentinos, será parte de la película Baton, lo que será el debut como director del actor estadounidense Danny Ramirez. El título enfocado en el mundo del fútbol, tendrá participación de Reficco, Diego Calva, Camila Mendes, Ester Expósito, Becky G, Noah Beck, Lewis Pullman, Edgar Ramírez, Eugenio Derbez, Rosario Dawson, Gabriel Luna y la argentina Mía Maestro.

Las fotos de la película