La última publicación de Santiago Ríos unos días antes de su muerte con una profunda reflexión

El actor Santiago Ríos falleció a los 70 años. Su última publicación en redes sociales, realizada dos semanas antes de su muerte, cobró un significado especial.

El fallecimiento del actor, Santiago Ríos , ocurrido el 1 de julio de 2026, generó una profunda conmoción en el ambiente artístico argentino. A las pocas horas de conocerse la noticia, miles de usuarios regresaron a su última publicación de Instagram, compartida el 16 de junio, donde el actor había dejado una reflexión que hoy muchos interpretan como una despedida cargada de simbolismo.

La imagen, en blanco y negro, estaba acompañada por un texto que comenzaba con una sola palabra: "Efattá". "Efattá. Si tu lealtad fue ignorada, no insistas en demostrarla. El agua sostiene la vida, pero cuando se desborda, también aprende a irse". Tras confirmarse su muerte, ese posteo se transformó rápidamente en un espacio de homenaje entre los usuarios.

La palabra "Efattá" proviene del arameo y significa "ábrete" o "sé abierto" . Su origen aparece en el Evangelio de Marcos (7:34), cuando Jesús la pronuncia durante la curación de un hombre sordo y con dificultades para hablar. Con el paso del tiempo, el término adquirió un sentido espiritual asociado a la apertura del corazón, la comprensión y la capacidad de escuchar. Por eso, muchos interpretaron que la elección de esa palabra reflejaba la sensibilidad y la forma de pensar del actor, quien acostumbraba compartir reflexiones personales en sus redes sociales.

santiago rios

Luego de conocerse el fallecimiento de Santiago Ríos, la publicación comenzó a llenarse de mensajes cargados de afecto. Una de sus amigas escribió que le resultó extraño no recibir respuesta a uno de sus últimos mensajes y recordó las largas conversaciones que compartían. Entre los cientos de comentarios también hubo quienes lo definieron como "un tipo humilde y talentoso como pocos", resaltando tanto sus condiciones artísticas como su calidad humana.

La Asociación Argentina de Actores confirmó su fallecimiento

La Asociación Argentina de Actores informó oficialmente la muerte del intérprete mediante un comunicado difundido el 1 de julio. La entidad despidió a Santiago Ríos destacando su extensa carrera como actor, director, dramaturgo y docente, desarrollada durante varias décadas en el teatro, el cine y la televisión argentina, además de expresar sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos. Ríos tenía 70 años. Había nacido el 15 de octubre de 1955 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

De estudiar gasista a convertirse en un actor reconocido

Antes de encontrar su verdadera vocación, Santiago Ríos llevaba una vida muy diferente. Estudiaba para convertirse en gasista matriculado y realizaba distintos trabajos ocasionales, entre ellos el reparto de diarios y pedidos de carnicería. Su camino cambió cuando comenzó su formación actoral junto a Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, experiencia que terminó de definir su futuro artístico. Desde 1995 estuvo afiliado a la Asociación Argentina de Actores, consolidando una carrera que se extendería durante más de tres décadas.

Asociación de actores

Una trayectoria inolvidable en televisión, teatro y cine argentino

Aunque pocas veces ocupó papeles protagónicos, Santiago Ríos construyó una de las carreras más sólidas y constantes de la televisión argentina. Participó en exitosas producciones como Los Simuladores, Los Roldán, Tumberos, La Niñera, Casados con hijos, 100 días para enamorarse, entre muchas otras.

También integró recordados ciclos humorísticos como Cha Cha Cha y Videomatch, además de formar parte de ficciones como ATAV, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Amor en custodia, Quién es el jefe, exitosos Pells y numerosas producciones más. En el teatro desarrolló una carrera igualmente destacada, trabajando tanto en el circuito oficial como en el comercial e independiente bajo la dirección de reconocidos referentes de la escena nacional.

Santiago Ríos (1)

Entre las obras más importantes de las que formó parte figuran Rey Lear, Los Locos Addams, Marat-Sade, Diario de un loco, Filomena Marturano, Extraña pareja, Sinvergüenzas, La farsa de los ausentes, Gente educada, Manzana podrida y Dice mamá que basta, demostrando una notable versatilidad para interpretar tanto clásicos como comedias contemporáneas.

Su trabajo también dejó huella en el cine argentino con participaciones en películas como 1978, Tiro de gracia. Otras como Amor a mares, La boleta, El abismo... todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.

Un maestro dentro y fuera del escenario

Además de su carrera como actor, Santiago Ríos dedicó gran parte de su vida a la enseñanza teatral. Como docente formó a nuevas generaciones de intérpretes, transmitiendo la experiencia adquirida a lo largo de una trayectoria construida con esfuerzo y perseverancia.

Su fallecimiento deja un importante vacío en la cultura argentina, pero también el recuerdo de un artista comprometido con su oficio, querido por sus colegas y reconocido por el público que lo acompañó durante décadas en el teatro, el cine y la televisión.