Murió el actor y director Santiago Ríos, a los 70 años

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y también por la Casa del Teatro, que lo tenía como residente.

El actor, dramaturgo y director Santiago Ríos murió este miércoles, a los 70 años . Así lo confirmaron desde la Asociación Argentina de Actores y desde la Casa del Teatro, lugar que lo tenía como residente. “Te vamos a extrañar”, señalaron desde la Junta Directiva de la institución.

Nacido en la ciudad entrerriana de Paraná, el 15 de octubre de 1955, se formó con maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, y complementó su labor artística con una sostenida tarea como docente teatral.

En televisión y plataformas integró los elencos de series y tiras como Tumberos, Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Los Roldán, La Niñera, Los simuladores, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado… historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Cha Cha Cha, Lalola, Los exitosos Pells, Ciega a citas,Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre otras.

Su labor teatral fue igualmente prolífica: actuó en algunas de las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de reconocidos creadores como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de puestas como Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2072419436435313048?s=20&partner=&hide_thread=false Despedimos al actor Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la TV. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento. https://t.co/edTaZiKBLM pic.twitter.com/vZyNAD8Bzr — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 1, 2026

En cine participó en los films 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros.

"El teatro debe inquietar"

“El teatro debe inquietar, lograr que alguien haya encontrado una puerta donde había solo pared o por lo menos sembrar la curiosidad de buscarla para seguir descubriéndola”, dijo Ríos en 2022 a un medio de su provincia, Entre Ríos, mientras realizaba la gira nacional de Diario de un loco, adaptación teatral que él mismo realizó como intérprete y director a partir del clásico relato de Nikólai Gógol.

Allí contó que su versión respondió a la búsqueda de una mirada psicológica profunda y a un trabajo de investigación y observación, las facetas predilectas de su trabajo como actor y docente. Ríos representó Diario de un loco durante ocho temporadas consecutivas y llevó también la obra a escenarios de Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela.

También reveló que esa obra fue una suerte de cierre de un largo camino de acercamiento a la temática de la locura, que abordó desde diferentes perspectivas a través de un variado rango de personajes. Un camino que viajó desde el Marat/Sade de Peter Weiss representado en el Teatro San Martín hasta la versión musical de Los locos Addams, donde personificó (a partir de una caracterización muy precisa) al tío Lucas.

Santiago Ríos (1)

En 2021, Ríos creó junto a un grupo de actores oriundos de la provincia de Santa Fe una compañía teatral que se consagró a varias puestas de creación propia, el armado de una escuela teatral en la zona y la producción de varios seminarios actorales.

Diario de un loco fue la creación más reconocida y comentada de la extensa carrera de un creador multifacético que además de actuar escribió y dirigió otras obras teatrales: Tupac Amaru, Somos uno, Todavía no morí, Hilda y Nadie duerme en cuarentena.