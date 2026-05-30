Un famoso actor confirmó su separación tras haberse reconciliado: "Es un momento difícil"

El intérprete, que había conocido a su pareja en las pistas de Showmatch, aseguró que la rutina acabó por desgastar la relación.

El reconocido actor Agustín “Cachete” Sierra conmovió al mundo del espectáculo al confirmar el final de su relación con la bailarina Fiorella Giménez. La sorpresiva ruptura se produjo a menos de un año de haber anunciado su reconciliación , tras varios intentos fallidos por sostener el noviazgo. En un mano a mano con el cronista Rodrigo Bar para el programa Sálvese quien pueda de América, el artista se mostró quebrado.

Con la voz entrecortada por la angustia, confesó: “Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando... nos queremos mucho . Lo hemos intentado mucho”. La pareja se conoció en la pista de Showmatch y, tras dos años de distancia, decidieron darle una nueva oportunidad a su amor en julio de 2025. Los rumores de aquel retorno comenzaron a circular en redes debido a coincidencias en la costa, obligándolos a blanquear en Puro Show de El Trece.

En aquella oportunidad, la periodista Fernanda Iglesias se comunicó con la joven para indagar sobre el estado de la relación y obtuvo una elocuente respuesta. Entusiasmada por la etapa que iniciaban lejos del foco público, la mediática contestó con una sonrisa: “Se podría decir que sí” . Por el lado del artista, el silencio fue su estrategia inicial, aunque allegados les confesaron a Pampito y Matías Vázquez que el lazo jamás se cortó.

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Incluso durante el distanciamiento previo en enero de 2024, la figura de la televisión había manifestado el enorme afecto que le guardaba a su ex en LAM. En esa declaración pasada, el artista dejó en claro que la ruptura se dio en excelentes términos y sin resentimientos ocultos entre ambos. Valorando la madurez de la pareja para sentarse a charlar sobre sus diferencias, remarcó: “La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”.

Cachete Sierra no descartó un futuro reencuentro

A pesar de la voluntad mutua, la rutina diaria terminó desgastando los proyectos compartidos a meses del nuevo inicio. Frente a las consultas del cronista sobre si esta determinación representa un distanciamiento temporario, el actor evitó dar precisiones sobre el futuro inmediato y se sinceró sobre las dificultades cuando el cariño no alcanza para sostener una estructura estable en el tiempo.

Desbordado, argumentó: “Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere”. Para finalizar la nota, se negó a realizar especulaciones sobre una posible vuelta en los próximos meses, aunque manifestó que se desean lo mejor y que siguen charlando: "Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”.