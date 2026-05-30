Fede Bal habló del escándalo con Barbie Vélez por primera vez: "Fue una relación durísima"

Fede Bal sorprendió al hablar de su polémica separación de Barbie Vélez , marcada por denuncias cruzadas, exposición mediática y un fuerte conflicto judicial. En una entrevista con José María Listorti en el programa Blender, el protagonista, que actualmente está de novio con Evelyn Botto, se animó a repasar cómo atravesó aquel momento de tanta turbulencia. El hijo de Carmen Barbieri reconoció que necesitó la ayuda de profesionales de la salud mental y de sus seres queridos para superar la crisis y admitió: “Fue una relación durísima” .

La escandalosa historia sumó su punto más complejo en 2016, cuando la actriz lo denunció por lesiones agravadas y violencia de género, recibiendo una contrademanda por destrozos y amenazas. El conflicto penal se cerró definitivamente en 2017 , año en el que el juez dictaminó el sobreseimiento de ambos jóvenes en la causa judicial. Al ser consultado por las fuertes acusaciones públicas de su expareja, el entrevistado se mostró contundente con su postura de ese entonces y afirmó: “Cuando vas con la verdad…” .

El conductor criticó que los ciclos de espectáculos debatan temas graves que corresponden exclusivamente al ámbito de los tribunales y aseguró que la distancia temporal aclaró la situación. Al mismo tiempo, remarcó que la paciencia fue su principal aliada para demostrar su inocencia. Con total seguridad sobre el desenlace de la investigación y el veredicto del magistrado, sostuvo: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón ”.

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El artista continuó con su descargo y explicó el método que utilizó junto a sus defensores legales para responder a los ataques que recibía diariamente en los medios. Así detalló la importancia de dejar asentado cada testimonio público para llevarlo directamente ante las autoridades correspondientes en lugar de replicar los agravios al aire: “Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”.

Fede Bal comparó su caso con el de Juan Darthés

En el tramo más picante de la nota, el entrevistado diferenció su actitud de la de otros famosos que abandonaron el país tras recibir denuncias de abusos en su contra. En ese sentido, recordó que se quedó en su vivienda y asistió a sus compromisos laborales. En una clara referencia a la huida de Juan Darthés hacia territorio brasileño, la figura televisiva defendió su inocencia y sentenció: “Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado".

El intérprete, sin embargo, lamentó no haber tenido la lucidez necesaria para terminar aquel noviazgo tóxico mucho tiempo antes del escándalo policial. “No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes ”, aclaró.