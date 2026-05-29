La conductora fue consultada acerca de su centenario, su salud, las polémicas de los Martín Fierro y sus próximas vacaciones.

Mirtha Legrand no se guardó nada y habló de todo en una entrevista.

Mirtha Legrand no esquivó ningún tema cuándo fue abordada por un grupo de periodistas. La histórica conductora habló sobre la propuesta de Adrián Suar para celebrar su centenario en eltrece, su estado de salud, la polémica con los Martín Fierro , en especial lo sucedido con Wanda Nara y hasta sus planes para descansar en Mar del Plata.

Consultada sobre la idea del empresario y productor de festejar sus 100 años en eltrece, Mirtha fue contundente: “Buenísima, me parece que la idea es hacerlo en el canal, es una idea, mañana hago el programa, viene Ricky Maravilla, va a bailar y cantar y después voy a ver su obra Sottovoce, porque aguanto todo”, lanzó con humor.

Además, se mostró sorprendida por el furor en redes sociales: “No sabía, recién me entero, qué lindo, me gustaría”, dijo sobre el pedido de una cadena nacional para su cumpleaños. Sobre su estado de salud, Mirtha llevó tranquilidad: “Bien, muy bien, ya me recuperé, estoy muy bien, tomé mucho frío cuando fui a un teatro, me venía un chiflete y dije ‘esto me va a enfermar’ y me enfermó”, relató, fiel a su estilo.

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Mirtha Legrand también se refirió a la última entrega de los Martín Fierro y la polémica por las ternas: “No entendí que me pusieran en la terna con dos periodistas excelentes de noticiero, no es mi estilo, no es lo mío, pero bueno, yo quería ganar y gané”, confesó entre risas.

Su opinión acerca de Wanda Nara

Sobre el galardón entregado a Wanda Nara como mejor conductora, Mirtha Legrand fue picante: “No sé, eso fue un arreglo que algún día lo sabremos, ella también se sorprendió porque dijo que tenía un discurso preparado para otro premio. Yo debería haber ganado ese premio, (bromeó), tengo tantos Martín Fierro, me siento muy honrada, trabajé todo el año, no dejé de trabajar ni una sola semana”.

Y fue tajante cuando le preguntaron si Wanda es la sucesora de Susana Giménez: “No, no”, respondió sin vueltas. Por último, Mirtha Legrand confirmó que planea descansar en la costa atlántica argentina: “Sí, los dos meses no, iré al Costa Galana a descansar un poco a mi suite, pero todavía no hemos hablado, voy a descansar un poco chicos, yo soy grande, parezco joven pero soy grande”, cerró entre risas.

Mirtha Legrand portada La osada propuesta televisiva para el centenario de Mirtha Legrand.

De esta manera, Mirtha demostró que no pierde vigencia y que su voz a la hora de tratar de cualquier tema obliga a propios y extraños a guardar silencio para escuchar que dice una de las personalidades históricas de la televisión argentina.