El pronóstico del tiempo en Neuquén: cómo estará el viernes y el finde

La AIC anticipa jornadas con mañanas frías y tardes agradables para el fin de semana en la región. Sin embargo, el domingo por la noche vuelve la inestabilidad.

El tiempo en Neuquén capital y todo el Alto Valle se prepara para una verdadera montaña rusa térmica en los próximos días. Quienes tengan planeadas actividades al aire libre de cara al fin de semana contarán con una ventana de buen tiempo, aunque las camperas abrigadas seguirán siendo indispensables para las primeras y últimas horas de cada jornada.

Según el pronóstico extendido emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la región experimentará heladas nocturnas, tardes templadas, ráfagas de viento molestas y un marcado descenso de la temperatura que abrirá la puerta a lluvias a comienzos de la próxima semana.

Para este jueves 28 de mayo , la jornada transcurrió con cielo mayormente cubierto tanto en la zona de los valles como en la meseta y el sector de la costa. Las condiciones diurnas registran una temperatura máxima de 15°C, con vientos leves provenientes del sudeste a 15 km/h y ráfagas que se ubican en los 20 km/h.

El dato clave a tener en cuenta para las próximas horas se dará durante la noche de este jueves, cuando el cielo pase a estar mayormente despejado. Este factor climático provocará una drástica caída del termómetro, registrándose una temperatura mínima de -1°C. Para ese momento el viento disminuirá considerablemente su intensidad, soplando desde el sur a apenas 6 km/h y con ráfagas contenidas de idéntica velocidad.

Clima - Nublado Claudio Espinoza

Para los días subsiguientes, el panorama general indica que se mantendrá el tiempo bueno, con mañanas heladas pero tardes agradables y templadas en toda la región. El viernes 29 de mayo, el cielo se presentará mayormente cubierto tanto de día como de noche. Durante la tarde se prevé una máxima de 17°C con vientos muy leves del oeste a 6 km/h y ráfagas de 8 km/h. Sin embargo, la noche volverá a congelar los valles con una mínima estimada en los 0°C, vientos del sudeste a 5 km/h y ráfagas de 5 km/h.

El sábado 30 de mayo promete ser un día sumamente agradable para aprovechar la tarde en Neuquén. En horario diurno el cielo estará parcialmente nublado y se registrará una temperatura máxima de 18°C. Lo más destacado será la calma ambiental: el viento soplará desde el este a tan solo 5 km/h, con ráfagas que no superarán esa misma marca. Ya hacia la noche del sábado, el cielo volverá a cubrirse por completo, con una temperatura mínima de 4°C y ráfagas de viento que ascenderán levemente hasta los 12 km/h con dirección sudeste.

Qué dice la AIC sobre la llegada de la inestabilidad

El domingo 31 de mayo marcará el cierre del fin de semana y traerá consigo un progresivo desmejoramiento de las condiciones ambientales en toda la región. Durante el día, el cielo se mantendrá completamente cubierto y la temperatura máxima se sostendrá en unos agradables 18°C. No obstante, el viento del sudeste empezará a ganar fuerza, registrando velocidades constantes de 22 km/h y ráfagas que treparán hasta los 36 km/h.

El cambio drástico ocurrirá hacia el domingo a la noche, momento en el cual la AIC prevé un incremento notable de la inestabilidad en la zona de los valles. El viento se intensificará de manera molesta, soplando desde el sudeste a una velocidad promedio de 33 km/h, acompañado por ráfagas que rozarán los 40 km/h. La temperatura mínima para cerrar el fin de semana se ubicará en los 6°C.

La llovizna no paró durante varios días y complicó a los neuquinos. La llovizna no paró durante varios días y complicó a los neuquinos.

Cuánto bajará la temperatura y cuándo llega la lluvia

La peor parte de este sistema meteorológico se sentirá el lunes 1 de junio, obligando a los neuquinos a salir de sus casas sumamente abrigados para afrontar el inicio de la rutina laboral y escolar. Se anticipa un brusco desplome térmico durante el día: el cielo estará totalmente cubierto y la temperatura máxima sufrirá una fuerte caída, alcanzando apenas los 10°C. El ambiente se percibirá frío y desapacible debido al persistente viento del sudeste, que se mantendrá en los 29 km/h con ráfagas sostenidas de 36 km/h.

La inestabilidad dominical se transformará formalmente en precipitaciones al llegar la noche del lunes. La AIC detalló que se esperan lluvias débiles y dispersas sobre la capital provincial y las localidades de la región. La temperatura mínima se estacionará en los 5°C, bajo la influencia de vientos del sudeste a 27 km/h y ráfagas de 32 km/h.

Qué pasará durante la semana

Afortunadamente para los vecinos, el mal tiempo pasará velozmente por la región. Para el martes 2 de junio se proyecta una rotación de las condiciones generales y un marcado ascenso térmico. En el transcurso del día el cielo seguirá mayormente cubierto, pero la temperatura máxima rebotará con fuerza hasta tocar los 19°C. Los vientos cambiarán su dirección hacia el sudoeste, soplando a 20 km/h con ráfagas de 27 km/h.

Finalmente, hacia la noche del martes, el frente inestable se alejará definitivamente dejando un cielo cubierto con una temperatura mínima de 6°C. El viento calmará de forma drástica, soplando desde el este a escasos 8 km/h y con ráfagas leves de apenas 12 km/h, concluyendo un periodo de fuerte variabilidad climática en la Patagonia norte.