La Policía lo encontró borracho en la calle: tenía pedidos de captura de otra provincia

Los efectivos intervinieron para "preservar su integridad física" ya que le costaba hablar y caminar. Por qué es buscado.

Un hombre estaba borracho en la calle y tenía pedidos de captura.

Un joven de 22 años que tenía dos pedidos de captura vigentes fue demorado durante la noche del lunes en la ciudad de Neuquén, luego de que efectivos policiales lo encontraran borracho sobre la vía pública.

Según informó la Policía de Neuquén a través de un comunicado, el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Tercera cerca de las 23:15 sobre calle Lago Meliquina de la capital provincial.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos hallaron al joven “tendido sobre la calzada” , en evidente estado de ebriedad y con dificultades tanto para hablar como para movilizarse por sus propios medios.

La intervención policial se produjo, según explicaron desde la fuerza, “con el fin de resguardar su integridad física”. Por ese motivo, el hombre fue trasladado hasta la unidad policial en el marco del Artículo 57 del Código de Faltas de la Provincia del Neuquén, normativa que contempla situaciones vinculadas a personas en estado de ebriedad en la vía pública.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

Los pedidos de captura eran de Chubut

Una vez en la dependencia, se realizó la verificación de antecedentes mediante la División Judiciales y allí surgió que el joven tenía dos pedidos de captura activos emitidos por la Oficina Judicial de Trelew.

Siempre de acuerdo al comunicado difundido por la Policía de Neuquén, los requerimientos judiciales estaban vinculados a causas por “desobediencia y robo tentado”, ambas correspondientes a marzo de 2026.

El hallazgo modificó el curso inicial del procedimiento, que había comenzado como una intervención preventiva por una persona en estado de ebriedad en la calle. Tras constatarse los pedidos judiciales pendientes, tomó intervención la Unidad Fiscal de Exhortos.

Desde la fuerza indicaron que la fiscalía dispuso “las actuaciones judiciales correspondientes” para avanzar con el caso y determinar los pasos procesales a seguir respecto del demorado.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las causas por las cuales era buscado el joven ni tampoco si será trasladado a otra jurisdicción en función de los requerimientos emitidos desde Trelew.

Lo pararon en pleno centro de Neuquén y descubrieron que tenía pedido de captura por un homicidio

Un operativo de rutina realizado durante la madrugada del lunes 11, dos semanas atrás, en la ciudad de Neuquén terminó con la demora de un hombre que era buscado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires en una causa por presunto homicidio.

Hombre buscado en Centenario

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2:14 en la esquina de Belgrano y Combate San Lorenzo, cuando efectivos de la Comisaría Tercera realizaban patrullajes preventivos por la zona. En ese momento observaron a dos hombres que, al notar la presencia del móvil policial, comenzaron a caminar más rápido, una actitud que llamó la atención de los uniformados.

Ante esa situación, los policías decidieron identificarlos. El primero de los hombres, de 25 años, brindó sus datos personales y, tras la verificación correspondiente, se confirmó que no tenía ningún inconveniente judicial.

La situación fue distinta con el segundo hombre. Según informaron fuentes policiales, el sujeto comenzó a dar diferentes nombres y números de documento. Algunos de esos datos no existían y otros pertenecían a terceras personas, lo que aumentó las sospechas de los efectivos.