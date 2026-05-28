Imputaron al motociclista que atropelló a un nene y luego amenazó a su familia

La Justicia formuló cargos contra un joven acusado de provocar graves lesiones al niño y de intimidar después a sus familiares.

La Justicia avanzó en la causa por el grave episodio ocurrido en la ciudad de Neuquén , donde un nene de 6 años fue embestido por una motocicleta y terminó internado con una herida de gravedad en la cabeza. El joven señalado como conductor del rodado fue imputado y, además del hecho vial, también deberá responder por una presunta amenaza contra la familia de la víctima.

La audiencia se realizó ante la jueza Natalia Pelosso, quien tuvo por formulados los cargos solicitados por la fiscalía. El imputado quedó acusado por lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor , y por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego .

El hecho investigado ocurrió el 12 de octubre de 2025, en la esquina de Primero de Enero y Pigüé, en la ciudad de Neuquén. Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, el joven circulaba en una motocicleta a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, conocidas popularmente como “willy”, cuando perdió el control del rodado.

En esas circunstancias, la moto impactó contra un niño de 6 años que se encontraba en la zona con una bicicleta rodado 20. El golpe fue de tal magnitud que el nene sufrió un traumatismo encéfalo craneal y distintas escoriaciones en el cuerpo, lesiones que demandaron asistencia médica urgente.

Tras el impacto, la víctima fue trasladada primero al Hospital Heller y luego derivada al Hospital Castro Rendón, donde recibió atención especializada por la gravedad del cuadro. En ese momento, la familia había relatado que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la cabeza y que permaneció internado en terapia antes de pasar a sala común.

SFP Ciudad Judicial (3) Sebastián Fariña Petersen

El reclamo por la llave de la moto y la denuncia por amenazas

La investigación sumó un segundo episodio que agravó la situación judicial del acusado. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, al día siguiente del accidente el imputado se habría presentado en la vivienda de la familia del niño para reclamar la devolución de la llave de la motocicleta.

Según la acusación fiscal, en ese contexto habría amenazado de muerte a los familiares de la víctima. Por ese motivo, además de la imputación vinculada al siniestro vial, se le atribuyó el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

La familia ya había denunciado públicamente que, después del accidente, personas vinculadas al rodado se acercaron a la casa para exigir la entrega de la llave. También señalaron que la situación generó temor entre los integrantes del grupo familiar, especialmente por la presencia de niños en la vivienda.

Luego de escuchar el planteo de la fiscalía, la jueza Pelosso avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de dos meses para completar la investigación. Durante ese período, se deberán reunir pruebas, incorporar testimonios y avanzar con las pericias necesarias para definir cómo continuará el proceso penal.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

Además, la magistrada dispuso una medida cautelar para resguardar a la familia del niño y a los testigos. El imputado tiene prohibido turbar o perturbar a las personas vinculadas con la causa, una restricción que busca evitar nuevos episodios de intimidación mientras se desarrolla la investigación.

Con la imputación ya formalizada, el expediente continuará ahora en etapa de investigación. La fiscalía tendrá dos meses para avanzar con las medidas pendientes y reunir los elementos que permitan sostener la acusación.