Crisis en Bolivia: el Congreso autorizó a Rodrigo Paz a desplegar las Fuerzas Armadas

El Parlamento derogó la ley que limitaba los estados de excepción. Bolivia lleva cuatro semanas de protestas con bloqueos y violencia.

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia en noviembre de 2025 y enfrenta su mayor crisis desde el inicio del mandato.

El Congreso de Bolivia autorizó al presidente Rodrigo Paz a desplegar las Fuerzas Armadas en las calles y a declarar el estado de emergencia , en medio de la peor crisis social que atraviesa el país desde que asumió el mandato en noviembre de 2025.

La medida fue aprobada este martes por la Cámara de Diputados con el apoyo de dos tercios de sus miembros, que sesionaron de manera virtual. El texto deroga la Ley 1341 —conocida como "ley Eva Copa" —, que reglamentaba el uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y establecía límites al estado de excepción. Una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, el presidente Paz tendrá amplias facultades para intervenir con las fuerzas de seguridad.

El Senado había aprobado el proyecto el 24 de mayo, por lo que la Cámara baja actuó como cámara revisora en esta instancia.

protestas bolivia

Bolivia transita la cuarta semana consecutiva de protestas impulsadas por sindicatos mineros, organizaciones campesinas y movimientos vecinales que rechazan la política económica liberal del gobierno. A los reclamos salariales se suma una denuncia que tomó fuerza en los últimos días: miles de ciudadanos responsabilizan a la administración de Paz por la distribución de combustible de mala calidad que, según afirman, dañó vehículos en todo el país.

Estado de emergencia en Bolivia

La norma eliminada este martes había sido sancionada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y regulaba artículos de la Constitución vinculados a los estados de excepción. Su derogación despeja el camino legal para que el Ejecutivo pueda actuar con mayor contundencia ante los bloqueos de rutas y los episodios de violencia que se repiten en las principales ciudades del país.

El diputado Manolo Rojas, del bloque del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue uno de los principales defensores de la medida. Sostuvo que Bolivia atraviesa un momento de alta conflictividad que exige una respuesta más firme del Estado y cuestionó los límites que, a su criterio, imponía la ley derogada al presidente.

"La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado", declaró Rojas tras la votación.

PROTESTAS BOLIVIA

El legislador también apuntó contra el expresidente Evo Morales, a quien varios diputados señalaron como el principal articulador de la crisis. Algunos fueron más lejos y reclamaron su detención inmediata, más allá de los procedimientos legales vigentes. "Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas", sentenció Rojas.

La situación generó preocupación más allá de las fronteras bolivianas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, emitió un comunicado en el que expresó su inquietud y calificó los hechos como acciones orientadas a desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz.

Bolivia se convierte así en uno de los focos de inestabilidad política más graves de América del Sur en lo que va de 2026, con un presidente que asumió hace apenas seis meses y que ya enfrenta presiones para renunciar desde distintos sectores de la sociedad y la oposición.