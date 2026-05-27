Una mujer irá a juicio acusada de amenazar y pegarle a docentes en el colegio San Martín de Neuquén

La fiscalía sostuvo que la imputada protagonizó dos episodios violentos dentro del IFDC N°12. La defensa pidió el sobreseimiento, pero la jueza lo rechazó.

Una mujer irá a juicio acusada de amenazar y pegarle a docentes en el colegio

Una mujer acusada de amenazar a una docente y de agredir físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente N°12 de Neuquén deberá enfrentar un juicio. La decisión fue tomada tras una audiencia en la que la fiscalía pidió avanzar con la causa por dos hechos ocurridos dentro del establecimiento educativo.

El planteo fue realizado este miércoles durante una audiencia de control de acusación. Allí, la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco solicitaron la apertura a juicio contra M.E.F., por episodios registrados los días 21 y 22 de abril de 2025.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal , el primer hecho ocurrió el 21 de abril, alrededor de las 14:20, cuando la mujer asistió a una reunión en el instituto, debido a que su hija era alumna de la institución. Del encuentro participaron una docente de inglés, la regente, la subregente y una maestra de grado.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, durante esa reunión se brindaron explicaciones vinculadas a la situación educativa de la estudiante. En ese contexto, la imputada habría reaccionado de manera agresiva contra la profesora de inglés, a quien insultó y amenazó. La situación escaló al punto de que debió intervenir personal de seguridad.

Juicio por agredir docentes (1)

La acusación también incluye un segundo episodio, ocurrido el 22 de abril, cerca de las 13:45. Según la investigación, M.E.F. regresó al establecimiento educativo acompañada por otra persona que no pudo ser identificada.

Ese día, la mujer habría ingresado al sector de secretaría con la intención de encontrar a la docente de inglés. Al no hallarla en el lugar, según sostuvo la fiscalía, terminó agrediendo físicamente a trabajadoras de la institución.

Como consecuencia de esa situación, dos directivas del IFDC N°12 sufrieron golpes. Ambas son parte de la causa y, además, dos de las víctimas están representadas por una querella particular.

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La defensa pidió el sobreseimiento, pero fue rechazado

Durante la audiencia, la defensa de la imputada solicitó el sobreseimiento. Sin embargo, tanto la fiscalía como la querella se opusieron a ese planteo y pidieron que la causa avance hacia la etapa de juicio.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Carina Álvarez rechazó el pedido de la defensa, admitió la prueba ofrecida y dispuso la apertura a juicio.

La acusación quedó fijada por los delitos de amenazas simples, en concurso real con dos hechos de lesiones leves, en carácter de autora. La calificación legal se corresponde con los artículos 149 bis, 89, 55 y 45 del Código Penal.

Por la expectativa de pena prevista para este tipo de delitos, el juicio deberá desarrollarse ante un tribunal unipersonal.

Agresión de una mamá y su hija mayor.mp4

Un caso que abrió el debate sobre la violencia en las escuelas

El hecho ocurrió en abril del 2025 y se viralizó rápidamente luego de que un alumno grabara la secuencia con su celular. Las imágenes mostraron una escena de extrema violencia dentro del establecimiento educativo y generaron un fuerte debate sobre la seguridad de los docentes y las agresiones en ámbitos escolares.

El abogado Mariano Mansilla, querellante en representación de ATEN y de las docentes agredidas, confirmó que la causa avanza hacia juicio junto con la investigación impulsada por la fiscal Lucrecia Sola, titular del Ministerio Público Fiscal.

Mansilla sostuvo que, si bien se trata de una causa de menor gravedad desde el punto de vista penal, el impacto social del episodio fue enorme y derivó incluso en la sanción de una ley provincial contra la violencia hacia docentes.

“El interés es que se conozca que no se puede ingresar violentamente a una escuela y golpear a un docente”, señaló el abogado.

La acusación principal es por lesiones leves en concurso con amenazas, ya que también se denunciaron amenazas de muerte durante el ataque. En principio, la expectativa de pena podría ser inferior a tres años y habilitar una condena de ejecución condicional. Sin embargo, la situación personal de la imputada podría cambiar completamente ese escenario.

Según detalló Mansilla, la mujer posee numerosos antecedentes penales. Entre ellos, mencionó alrededor de 20 denuncias por hechos de violencia realizadas por una expareja y vecinos, además de una condena previa vinculada al narcotráfico. A eso se suma otra causa más grave relacionada también con estupefacientes, próxima a juicio.

Esa acumulación de antecedentes podría impedirle acceder al beneficio de una condena condicional y abrir la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo.

“Posiblemente los antecedentes anteriores no permitan que la pena sea de ejecución condicional”, explicó el querellante, quien remarcó que la Justicia deberá evaluar el contexto completo de la acusada al momento de dictar sentencia.