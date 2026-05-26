Netflix dejará de funcionar en varios Smart TV y celulares: qué modelos quedarán afuera

Los usuarios incluidos en el listado oficial perderán acceso a la aplicación: no podrán abrirla, descargarla ni instalar futuras actualizaciones.

La actualización técnica de Netflix dejará sin soporte a varios televisores inteligentes y celulares antiguos desde junio de 2026.

El avance de la tecnología volverá a dejar obsoletos a millones de dispositivos electrónicos en todo el mundo. Esta vez, el cambio impactará directamente sobre Netflix , que confirmó que desde el 1 de junio de 2026 dejará de ofrecer soporte para una extensa lista de televisores inteligentes y celulares antiguos.

La decisión afectará principalmente a equipos lanzados antes de 2015 en el caso de los Smart TV y a teléfonos que ya no puedan actualizar sus sistemas operativos.

Los usuarios incluidos en el listado oficial perderán acceso a la aplicación: no podrán abrirla, descargarla ni instalar futuras actualizaciones.

En qué televisores dejarán de funcionar Netflix

La medida alcanzará sobre todo a televisores inteligentes antiguos que hace años dejaron de recibir actualizaciones oficiales de software.

Netflix explicó que las nuevas versiones de la aplicación necesitan procesadores más modernos y estándares de seguridad actuales, algo que muchos dispositivos antiguos ya no pueden soportar.

Netflix Celular Muchos dispositivos ya no podrán abrir Netflix porque sus sistemas operativos quedaron fuera de los nuevos requisitos de la plataforma.

Dentro de los equipos afectados aparecen varios modelos históricos de Apple TV:

Apple TV de primera generación.

Apple TV de segunda generación.

Apple TV de tercera generación.

La decisión también impactará sobre algunos modelos clásicos de LG, especialmente dentro de las líneas:

Serie Infinia LX9500.

Serie Nano LED LM9600.

Durante años, esos televisores fueron parte de la primera gran expansión de los Smart TV en distintos mercados, aunque actualmente sus sistemas operativos ya no permiten incorporar nuevas herramientas de reproducción y seguridad.

En el caso de Panasonic, Netflix confirmó que perderán soporte equipos como:

Panasonic AX900.

Panasonic VT50.

Panasonic VIERA TC-P50VT25.

Los celulares que se quedarán sin Netflix

La actualización técnica también alcanzará a los teléfonos celulares. Netflix confirmó que la aplicación dejará de funcionar correctamente en dispositivos que no puedan actualizarse a iOS 18 en iPhone o a Android 9.0 en equipos Android.

Dentro del ecosistema Apple, los modelos afectados serán:

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE de primera generación. Y todos los modelos anteriores.

Muchos de esos teléfonos todavía continúan en uso, especialmente como dispositivos secundarios o dentro de hogares donde no se renuevan equipos con frecuencia.

En Android, la incompatibilidad afectará a todos los celulares que no logren migrar a Android 9 o versiones superiores.

Entre los modelos mencionados aparecen:

Samsung Galaxy S8.

Samsung Galaxy S7.

Huawei P10.

Huawei Mate 9.

LG G6.

LG G5.

Sony Xperia XZ1.

También podrían quedar afuera otros equipos lanzados antes de 2018 que ya no cuenten con soporte oficial de sus fabricantes.

Cómo verificar si un dispositivo seguirá siendo compatible

Existen algunas maneras simples de comprobar si un televisor o celular podrá seguir utilizando Netflix después del 1 de junio de 2026.

Netflix.jpg Muchos dispositivos ya no podrán abrir Netflix porque sus sistemas operativos quedaron fuera de los nuevos requisitos de la plataforma.

Uno de los primeros pasos consiste en revisar si la aplicación todavía aparece disponible dentro de la tienda oficial del dispositivo.

En Smart TV, por ejemplo, los usuarios pueden verificarlo desde:

LG Content Store.

Samsung Smart Hub.

Google Play Store.

Si la aplicación desapareció o ya no figura para descarga, eso puede indicar que el dispositivo quedó fuera de compatibilidad.

Otra alternativa consiste en intentar actualizar manualmente la aplicación. Cuando el sistema muestra mensajes relacionados con incompatibilidad o falta de soporte, generalmente significa que los celulares ya no podrán ejecutar futuras versiones de Netflix.

La compañía justificó la medida en cuestiones vinculadas con rendimiento, seguridad y estabilidad de reproducción.

Con el paso de los años, las plataformas de streaming empezaron a incorporar herramientas más exigentes en materia de cifrado, procesamiento y calidad audiovisual, algo que muchos dispositivos antiguos ya no logran sostener correctamente.