"Dejaron de buscarlo en el basural": la angustia de la familia de Manlio Martínez, el hombre desaparecido hace casi un mes

El último rastrillaje se hizo con máquinas que excarvaron toneladas de basura y su familia pide que siga la búsqueda. Un accidente o un homicidio son las hipótesis.

A casi un mes de la desaparición de Manlio Martínez , el hombre de 35 años visto por última vez en el basural de Neuquén , la desesperación de su familia crece junto con la sensación de abandono. Noelia Cortés, su pareja y madre de sus tres hijos, volvió a cuestionar con dureza la investigación.

Mientras la causa judicial sigue abierta a cargo de la Fiscalía de Homicidios de la mano de la fiscal del caso, Lorena Juárez, la mujer indicó a LM Neuquén que la Policía le informó que se esperan peritajes sobre celulares secuestrados en allanamientos.

La desaparición de Martínez mantiene abiertas dos hipótesis principales: un accidente dentro del basural o un posible crimen. La última vez que alguien lo vio fue durante la madrugada del 30 de abril , en el sector donde descargan residuos los camiones recolectores. Allí funciona el Complejo Ambiental y parte de la operatoria está concesionada a la empresa BASA, encargada del traslado y disposición de residuos domiciliarios de Neuquén capital y otras localidades de la región.

La familia de Manlio Martínez pide que continúe el rastrillaje del basural de Neuquén

Últimos movimientos de Manlio

En la denuncia en la Comisaría 20, su pareja manifestó que el hombre salió de su casa y dejó el teléfono celular, lo cual imposibilitó su búsqueda por esos medios. Además, indicó que tiene consumo problemático de alcohol.

En tanto, la búsqueda pretende determinar cuándo fue el último día que alguien lo vio con vida luego de retirarse de su domicilio, en una precaria casilla con cerco de pallets. Así lograron establecer que el día 29 de abril a la noche, en un negocio lindante al basural, en la zona Choconcito, compró en un negocio.

"Se tomó entrevista al vendedor que manifiesta que le vendió bebidas alcohólicas previo a dirigirse al basural, entre las 21 y las 23", señaló Carlos Canavídez, comisario de Búsqueda de Personas y agregó que una vez en el basural se logró entrevistar a un reciclador que manifestó que lo vio borracho a las 3 de la mañana. Hasta el momento, aquella madrugada del 30 de abril fue la última vez que se lo vio con vida.

Búsqueda de Manlio Martínez

Desde un primer momento, una de las hipótesis más fuertes fue que Martínez hubiera quedado atrapado accidentalmente en el basural. Según había informado la Policía, el hombre vivía en el Choconcito, y frecuentaba el basural ubicado por Colonia Nueva Esperanza para reciclar materiales y solía pasar largas horas allí, incluso durante la noche.

En las primeras semanas se realizaron intensos operativos encabezados por la Brigada de Investigaciones y Comisaría 20. Participaron efectivos de Caballería, Infantería quienes recorrieron a pie el sector. También se utilizaron drones y DEMOSE que rastrillaron la meseta y sectores cercanos. Y se utilizaron fotografías para consultar a vecinos y personas que circulaban por la zona hasta la costa del río Neuquén.

La angustia de la familia del desaparecido por la interrupción de los rastrillajes

El último gran rastrillaje realizado el jueves 14 de mayo se decidió a partir del testimonio de un chofer de las máquinas, que dijo que observó a un grupo de personas en cercanías del lugar de descarga.

Con presencia de la familia en el basurero, las máquinas comenzaron a excarvar las toneladas de basura. Pero según advirtió la familia, se detuvieron antes de lo previsto dejando un gran perímetro sin peritar.

“Dijeron que iban a hacer 15 metros hacia adentro y no lo hicieron. Apenas removieron uno o dos metros, donde entraba la máquina”, afirmó la mujer en diálogo con LM Neuquén. Según relató, el operativo comenzó cerca del mediodía y se interrumpió alrededor de las 14.20. “Vino la encargada y sacó la máquina de donde estaba trabajando para ir a desarmar ranchitos de la gente que vive ahí”, sostuvo.

La familia de Manlio Martínez pide que continúe el rastrillaje del basural de Neuquén 1

Noelia recordó además que la familia había reclamado públicamente que dejaran de arrojar basura en el sector donde Martínez fue visto por última vez. “Subimos un video y pedimos que no siguieran tirando basura ahí. Incluso hicimos un corte porque queríamos que terminaran el rastrillaje”, señaló.

La mujer insistió en que el operativo nunca se completó. “Cuando quisimos pasar a ver el pozo, un policía nos dijo que faltaba media hora más de trabajo. Pero esa media hora nunca se hizo porque la máquina se fue”, aseguró.

Fuentes allegadas a la investigación aseguraron que “se removió el lugar cercano donde trabajaba la máquina, pero no se ubicó ningún indicio de presencia de personas, con vida o no” y aclararon que las condiciones del predio dificultan cualquier hallazgo: “Es un basurero, hay prendas de vestir y residuos de todo tipo”.

Luego del rastrillaje se confeccionó un expediente que se remitió a Fiscalía. Desde entonces la causa judicial continúa en su fase operativa con el área de Búsqueda de Personas.

Creen que podría estar muerto y apuntan a un crimen

La pareja de Martínez sostiene la teoría del crimen. “Con vida no creo que esté. Me llega información de que algo le hicieron algo y lo tiraron ahí”, afirmó. Según explicó, recibió llamados anónimos donde le mencionaron los nombres de dos hombres del barrio que supuestamente habrían golpeado a Manlio la noche de la desaparición.

La mujer aseguró que la Policía allanó viviendas vinculadas a esos sospechosos y que ambos estuvieron demorados durante varias horas. “Me dijeron que les secuestraron los celulares y que ahora estaban siendo peritados”, relató.

Mientras espera novedades judiciales, Noelia enfrenta además la difícil situación familiar tras la desaparición. Sus hijos de 6 y 8 años quedaron al cuidado de un hermano suyo, mientras ella permanece con la niña más pequeña, de 4 años. “Mis papás me ayudan, también mi suegra y la gente del merendero”, contó.

Búsqueda de Manlio Martínez (1)

Noelia se mostró fuertemente decepcionada con la falta de avance de la búsqueda y cuestionó que los rastrillajes se hayan frenado en el sector donde creen que podría estar.

A pesar del paso de las semanas y de la falta de respuestas, la familia insiste en que la búsqueda no puede darse por terminada.