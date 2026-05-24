Ampliación, creación de escuelas y nuevas propuestas educativas en Villa La Angostura

Nuevos edificios escolares, obras de refacción y un centro artístico amplían la infraestructura y fortalecen la educación en Villa La Angostura.

La ciudad de Villa La Angostura tendrá mejoras en su infraestructura educativa, a raíz de los procesos de licitación para edificios de las escuelas primarias y secundarias. Este proceso está marco por la gestión provincial en la educación como "la más determinante herramienta de transformación de la realidad de Neuquén".

Se trata de la licitación para las Escuelas Primaria n°361 y la Escuela Provincial de Educación Técnica n°28, sumado a la las intervenciones de verano en la escuela Primaria N° 353, el CPEM N° 17 y la Escuela Especial N° 18, y en marcha en el jardín N° 82 de la localidad.

Como suceso novedoso de oferta educativa de la localidad, en marzo se creó el Centro de Educación Artística (CIA), a partir de la resolución aprobada por el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Entre las mejoras para las instituciones, se encuentran nuevas aulas, bibliotecas, salas de informática, salón de usos múltiples (SUM) para actividades físicas y recreativas, estacionamiento y otras remodelaciones para los cientos de estudiantes que habitan estos espacios.

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Millonaria inversión para el nuevo edificio de una escuela primaria

En el caso de la escuela Primaria N° 361, el nuevo edificio demandará una inversión de más de 4.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 15 meses.

La propuesta constructiva prevé más de 1.850 metros cuadrados cubiertos, desarrollados principalmente en una sola planta, con una la sala de máquinas ubicada en planta alta. La obra se emplazará en el predio delimitado por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida principal Los Arrayanes, tramo urbano de la ruta nacional 40.

Actualmente la institución cuenta con una matrícula de 76 estudiantes entre los turnos mañana y tarde. Con 10 años de vida, la escuela primaria 361 funcionó en el edificio de un Centro de Formación Profesional (CFP) y en la Planta de Campamento local.

Los espacios que tendrá el nuevo edificio contempla siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y salón de usos múltiples (SUM) para actividades físicas y recreativas. También se incorporarán sala de docentes, sala pedagógica, secretaría, dirección y vicedirección, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes. En su exterior poseerá un playón multifunción, estacionamiento para personal educativo y visitantes, entre otros espacios. El sector ubicado sobre calle El Michay tendrá un sector destinado a ejercicios.

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Por otro lado, para la EPET N° 28, se contempla un edificio con una superficie de 4.471 metros cuadrados, un presupuesto oficial de más de 14.500 millones de pesos y un plazo de construcción de 22 meses. El mismo contará con aulas teóricas, talleres de prácticas educativas y un salón de usos múltiples (SUM), en una superficie cubierta de 1.120,61 metros cuadrados.

Actualmente esta técnica funciona en un espacio readecuado del antiguo hospital, intervenido por la cartera educativa a tal fin y entregado en junio del año pasado, tiene una matrícula de 100 estudiantes y ofrece la orientación de Maestro Mayor de obras.

Ese espacio fue remodelado a través de la coordinación de Infraestructura del ministerio de Educación, con una inversión de 329 millones de pesos sobre una superficie cubierta intervenida de 682 metros cuadrados.

Mejoramiento edilicio para otras escuelas de la ciudad

Dentro del CPEM N° 17, en el pasado receso de verano se hizo la renovación de más de 1.400 metros cuadrados de instalación eléctrica, así como la refacción de los núcleos sanitarios de los y las estudiantes.

En tanto en la escuela primaria N° 353 se ejecutaron mejoras en las rampas de acceso al establecimiento y en el playón exterior del mismo.

Por otro lado, en el jardín N° 82 se inician trabajos vinculados a la mejora de muros exteriores con gaviones de contención y drenaje pluvioaluvional y la ampliación del área de juegos del patio.

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Al mismo tiempo, en la escuela Especial N° 18, que cuenta con una matrícula de 60 estudiantes, se trabajó con la conexión a la red de gas natural local. La intervención demandó una inversión de 28 millones de pesos para la instalación de todas las cañerías en el interior del predio institucional, incluyendo el reemplazo y adecuación de los artefactos de calefacción, termotanques, cocina y anafe. Desde el municipio local hicieron las obras de extensión y conexión a la red de gas en la vía pública.

Nueva oferta educativa artística

El CIA N° 11, fue creado por el CPE en marzo de este año y funcionará, en contraturno, en la escuela Primaria N° 187 y en la Casa de La Cultura del municipio local. En este mes está en marcha el proceso de cobertura de cargos docentes a través de la publicación del listado excepcional de los mismos.

El espacio satisface una demanda de más de 10 años de la comunidad angosturense y estará dedicado a la enseñanza de diversos lenguajes artísticos que se brindarán de forma pública y gratuita.

El nuevo CIA se propone ofrecer Plástica, Taller Musical y Expresión Corporal para niños, Pintura Mural, Iniciación Coral; también Guitarra, Teatro, y danzas folklóricas para niños y adultos, Canto, e Instrumentos como Teclado, Violín y Guitarra; así como Fotografía para adolescentes; disciplinas para las que se crearon las horas correspondientes.