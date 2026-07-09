Encontraron el cuerpo de un nene en un baldío: detuvieron al tío abuelo por abuso y asesinato

Peterson Ykaro Gomes Cardoso fue hallado en un predio de Maceió. Las cámaras de seguridad registraron al familiar sospechoso junto a la víctima.

El nene asesinado junto al detenido de 46 años, quien quedó bajo custodia de la Policía Militar.

El cuerpo de un nene de seis años fue encontrado en un terreno baldío cubierto de maleza en la parte alta de la ciudad de Maceió, Brasil . La Policía Civil de Alagoas, a cargo de la investigación del caso, confirmó que el menor, identificado como Peterson Ykaro Gomes Cardoso, fue víctima de abuso sexual antes de morir .

El hallazgo se produjo la noche del lunes 6 de julio, luego de que su familia iniciara una búsqueda al constatar su desaparición. A la mañana siguiente, las fuerzas de seguridad detuvieron al principal sospechoso del crimen, identificado como Emanuel Vicente, de 46 años, quien es el tío abuelo materno de la víctima .

De acuerdo con las declaraciones de la Policía Militar, los padres del nene están divorciados y el menor pasó el fin de semana junto a su padre , Edílson Cupertino Cardoso, quien es oficial militar retirado.

Al momento de llevar al nene de regreso a la vivienda de su exesposa, Érika Santos Gomes da Silva, el hombre constató que ella no había regresado de su jornada laboral, por lo que decidió dejar al menor al cuidado de sus tíos abuelos maternos.

Horas más tarde, la madre del menor se contactó con su exmarido para consultar sobre el paradero del nene y fue informada de que se encontraba en el domicilio de sus familiares.

Pero al arribar a esa vivienda, la mujer no encontró a nadie, situación que motivó el inicio de los rastrillajes familiares en los alrededores.

En ese contexto, un miembro de la familia ingresó a un predio abandonado de la zona y encontró el cadáver de la víctima envuelto en la maleza. Junto al cuerpo, el personal policial incautó un teléfono celular que se sospecha pertenece al tío abuelo investigado.

Las filmaciones de seguridad y el peritaje de la causa de muerte

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron imágenes que muestran el momento en que Emanuel Vicente camina por la zona boscosa del terreno baldío seguido por su sobrino nieto.

En la secuencia fílmica, analizada por los peritos de la División de Homicidios y Protección Personal (DHPP), se observa que el nene corre detrás del adulto, sufre una caída al suelo, se reincorpora de manera inmediata y continúa la marcha junto al imputado.

Momentos después, los mismos dispositivos de vigilancia captaron al acusado regresando solo a través del sector de vegetación densa. En ese tramo del video, el hombre transportaba una mochila, llevaba una gorra colocada y portaba dos bolsas de color amarillo.

Ese material permitió a los investigadores establecer la línea cronológica del hecho y proceder a la localización del presunto autor del ataque.

O corpo de Peterson Ykaro Gomes Cardoso, de 6 anos, foi encontrado na noite de segunda-feira (06) em um terreno baldio coberto por vegetação, no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL). pic.twitter.com/f73hhJLn1L — LUPA1 TV | RÁDIO | PORTAL (@canalLupa1) July 8, 2026

La causa exacta del fallecimiento se encuentra bajo peritaje técnico, aunque la detective Tacyane Ribeiro, coordinadora de la División de Homicidios y Protección Personal (DHPP), reveló que el tío abuelo es “el principal sospechoso del abuso sexual y asesinato de la menor”.

“El Instituto Médico Forense (IML) determinará la causa de la muerte, pero ya estamos trabajando con la posibilidad de que la víctima haya muerto por asfixia", se explicó oficialmente.

Emanuel Vicente fue retenido inicialmente por los guardias de seguridad de la estación de Utinga, en la capital del estado de Alagoas, quienes dieron aviso a la Policía Militar.

El sospechoso, que negó los cargos en su contra, fue trasladado de forma inmediata a la sede de la Comisaría de Homicidios y Protección Personal (DHPP), situada en el barrio de Santa Amélia, en Maceió, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales bajo custodia preventiva.

Las últimas horas de la víctima y la palabra de sus padres: “Lo mató y me mató a mi”

Edilson Cardoso, policía militar de reserva y padre de la víctima, brindó detalles en una entrevista otorgada al canal de televisión local TV Pajuçara respecto a las últimas horas en que vio a su hijo con vida.

“Pasó todo el día conmigo y, alrededor de las 17:40, salí para llevarlo a casa de su abuelo. Su madre aún no había llegado y no había nadie. Así que nos quedamos un rato en el coche, esperando. Fue entonces cuando apareció este hombre (el sospechoso), se sentó en la puerta, entabló conversación y dijo que se quedaría con él”, declaró Edilson.

El acusado de matar al nene fue arrestado, pero negó los cargos en su contra.

El hombre contó también cómo reaccionó ante la noticia del hallazgo del cuerpo de su hijo. “Me subí al coche y fui allí. Alrededor de las 9:30 de la mañana, fueron al solar baldío y encontraron a mi hijo allí, envuelto. Él mató a mi hijo y también me mató a mí. Voy a enterrarlo y a enterrarme con él”, fue su desgarrador relato.

Por su parte, la madre del niño utilizó sus cuentas oficiales en las redes sociales para publicar un mensaje referido al hecho tras el hallazgo del cuerpo. En esa publicación, Érika Santos Gomes da Silva afirmó que su hijo "siempre será el gran amor" de su vida.

La mujer manifestó en su texto que todavía no puede creer lo acontecido y le pidió a Dios fuerza para superar la pérdida familiar.