Figueroa convocó a su gabinete a trabajar en Plottier con las autoridades municipales

“Nos tenemos que enfocar y coordinar mucho el trabajo con el municipio. Estamos esperanzados de que con las nuevas autoridades lo podamos hacer”, dijo el gobernador.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió las obras del centro de salud Chacay y la EPET N° 9 de Plottier y allí anunció que convocó a su gabinete para trabajar en conjunto con las nuevas autoridades de la ciudad. "Ojalá que de una vez por todas Plottier pueda sintonizar de qué manera trabajamos y ponerla de pie. Es una ciudad muy importante en nuestra provincia”, destacó este martes.

Figueroa fue consultado por las auditorías ordenadas por las autoridades municipales y consideró que “corresponde que los funcionarios públicos siempre seamos auditados”. “Es importante que la auditoría se realice de manera institucional, como lo ha hecho la intendenta ( Malena Resa )”, dijo y agregó: “Después, las consideraciones vienen por parte de otras instituciones como el Tribunal de Cuentas ”.

“Vemos con muy buenos ojos esto de poderle asignar transparencia a la gestión, demostrarle a la ciudadanía de qué manera se trabajó y de qué forma se va a trabajar”, sostuvo el mandatario provincial.

"Han entendido perfectamente la dinámica"

Figueroa consideró que la intendenta, los concejales y el nuevo gabinete “han entendido perfectamente cuál es la dinámica del Gobierno provincial: es tolerancia cero”. “No puede existir ningún tipo de desvíos en las conductas que los ciudadanos están anhelando que tengamos los funcionarios públicos”, recalcó.

Sobre la recorrida de las obras del centro de la salud y la EPET, manifestó que “tiene que ver con la posibilidad de que Plottier pueda poner en marcha lo que venimos anhelando hace mucho tiempo”.

“Nos tenemos que enfocar y coordinar mucho el trabajo con el municipio. Estamos esperanzados de que con las nuevas autoridades lo podamos hacer”, aseguró y adelantó que la semana próxima “vamos a trabajar todo el gabinete provincial con todo el gabinete municipal. Es muy importante esa coordinación”.