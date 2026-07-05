La región de Neuquén que "va a tomar otro vuelo" según Rolando Figueroa

El gobernador se refirió al atraso en infraestructura que presentaban algunas localidades y detalló las históricas inversiones viales, educativas y turísticas.

El gobernador Rolando Figueroa ratificó el rumbo de su administración para garantizar el crecimiento equitativo y la integración de todas las comunidades de la región de Los Lagos del Sur. Durante una entrevista radial en San Martín de los Andes , el mandatario valoró el impacto de la nueva gestión de los recursos públicos para concretar las obras estratégicas que demandaban los vecinos y sostuvo: “Nuestra obsesión es mejorar el metro cuadrado de cada neuquino”.

Destacó que el actual ordenamiento económico de la provincia permitió diseñar un futuro de desarrollo para toda la cordillera y revertir años de desinversión. En este sentido, expresó que desde el Ejecutivo se está trabajando para que el desarrollo económico a partir de Vaca Muerta impacte en cada rincón de Neuquén.

Figueroa ubicó a San Martín de los Andes como una de las ciudades más pujantes junto con la capital provincial y describió que la localidad “tuvo un crecimiento explosivo porque es hermosa, porque ofrece oportunidades, pero no existía la inversión pública necesaria para acompañar el desarrollo. Entonces, ahora nosotros estamos muy concentrados en todo esto”.

El gobernador Rolando Figueroa tuvo un encuentro en San Martín de los Andes.

Entre otros aspectos, puso énfasis en las ventajas del nuevo contrato de concesión del cerro Chapelco, que multiplicó la rentabilidad para el Estado y atrajo fuertes inversiones privadas.

Infraestructura para una ciudad que crece: San Martín de los Andes

Respecto de la infraestructura aérea, el mandatario recordó “el estado de abandono en el que se encontraba” el aeropuerto Aviador Carlos Campos, y destacó la decisión de remodelarlo en etapas, para garantizar su funcionamiento y dar continuidad a los vuelos. Anticipó que, luego de haber culminado el nuevo anexo, la provincia avanzará con la refacción integral de la estructura antigua, y se continuará mejorando el complejo para acompañar el desarrollo turístico regional.

También se refirió al proyecto de la terminal de ómnibus de San Martín de los Andes, para la cual se prevé mudar las instalaciones fuera del ejido urbano y en la actual ubicación se buscará construir un moderno centro de convenciones que permitirá dinamizar la economía durante todo el año. “San Martín va a tomar otro vuelo”, concluyó.

También realizó un repaso de las obras y proyectos que están avanzando en la región. En materia vial, detalló el ambicioso esquema de asfalto que se está ejecutando para apuntalar la conectividad y el turismo de la zona, precisó los trabajos de pavimentación en los accesos hacia el lago Lolog, a Villa Meliquina, hacia el lago Huechulafquen con la inclusión de una ciclovía, la ruta desde Villa Traful al Río Minero y la adjudicación de 100 cuadras de asfalto para Junín de los Andes y otras 100 para Villa La Angostura.

A su vez, celebró la inauguración de la línea eléctrica en Mamuil Malal y proyectó la pavimentación hacia el paso Hua Hum, que se consolidan como obras fundamentales para potenciar la integración binacional con Chile.

Respecto del sistema educativo, el mandatario resaltó la culminación de tres escuelas primarias rurales en Lolog, Pil Pil y Lago Hermoso. Además, adelantó los avances del nuevo edificio de la EPET de San Martín de los Andes y el nuevo natatorio de la localidad que funcionará en el Centro de Educación Física (CEF) junto a la EPET 21. “En educación hay que realizar las inversiones que queremos”, afirmó.

Rolando Figueroa en San Martín de los Andes.

En relación con los servicios esenciales, subrayó la decisión de la provincia de asumir de forma directa la interconexión eléctrica de Villa La Angostura, para brindar una solución definitiva a la localidad. “Nosotros asumimos el desafío: la vamos a hacer y vamos a tener la solución”, garantizó.

El rol del gasoducto cordillerano

A esto sumó la reactivación del gasoducto Cordillerano, una mejora que ya permitió inyectar mayor producción y liberar nuevas habilitaciones de gas para los usuarios de la zona.

Respecto del cuidado ambiental en la región, la Provincia también está avanzando con la construcción de la nueva planta de pretratamiento de efluentes cloacales de Villa La Angostura. Esta obra cuenta con financiamiento de la CAF y es una infraestructura de saneamiento estratégico para proteger la calidad del agua de los lagos y preservar el ecosistema de este destino turístico.