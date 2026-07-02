Los fondos nacionales volvieron a caer para el gobierno de Rolando Figueroa

Los números de junio marcaron, otra vez, una tendencia que se repite y que tiene que ver una baja de los recursos coparticipables en términos reales.

El gobierno de Rolando Figueroa recibió menos fondos de Nación en junio , volviendo a una tendencia que había tenido su excepción en mayo cuando, por primera vez en el año, habían dado en alza.

En ese caso no se trató de una mejora en la distribución o una suba de la masa de recursos coparticipables que el gobierno del presidente Javier Milei giró a las distintas jurisdicciones del país, sino que se dio por el comportamiento del impuesto a las Ganancias, cuya recaudación creció en mayo 26,1% en términos reales, a raíz del vencimiento anual en los balances de sociedades.

Este tributo es el que alimenta la masa coparticipable y, en consecuencia, su recuperación incidió de manera directa en los fondos que recibieron las provincias. Pero el mes pasado todo volvió a normalidad, es decir, a que esos recursos cayeran en términos reales en un 4,1%.

Los números de Neuquén

Según el informe que publica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Neuquén recibió en junio por transferencias automáticas, coparticipación y leyes complementarias 117.600 millones de pesos, lo que representa una baja real del 3,5 por ciento, que surge de comparar ese mes con igual período del año pasado y contrastarlo con una inflación estimada del 1,9%.

A su vez, si se toma el acumulado de este primer semestre de 2026 (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), Neuquén registra una caída del 2,6 por ciento, lo que la ubica en una situación intermedia entre las provincias que más perdieron, como CABA (4,2%) y las que menos caída tuvieron: Catamarca (1,3%) y Buenos Aires (2,1%), más allá de que la discusión con el estado nacional de muchas de estas jurisdicciones del país (como la propia Buenos Aires) es la manera en que se reparten los recursos coparticipables, que inciden en los montos finales que reciben .

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, debió recurrir a deuda para afrontar los compromisos.

Lo poco que aporta Nación

Los fondos de origen nacional, más allá de esta suba excepcional de mayo, son cada vez menos importantes en el total de ingresos de Neuquén. En mayo (último registro informado por la Subsecretaría de Ingresos público de la provincia) significaron tan solo el 19,2 por ciento, mientras que las regalías hidrocarburíferas representaron el 51 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (29,8%).

La manera en que se reparte la torta de recursos coparticipables en la Argentina es una discusión que hoy no está en la agenda del gobierno nacional.

Lo que sí logró el gobierno de Figueroa es acordar el cobro de viejas deudas que el estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de la caja jubilatoria del ISSN, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Nación ahora pagará una parte ($48.000 millones), en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones. El primer desembolso, tal como informó LMN, se hizo efectivo en mayo.