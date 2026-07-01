Trasladaron al alumno herido de bala en Cutral Co a Neuquén para una cirugía

El adolescente fue alcanzado por un disparo en plena jornada escolar. La bala salió del arma de un compañero. El nuevo parte .

El Ministerio de Salud de Neuquén informó este miércoles una actualización sobre el estado del estudiante de 13 años que permanece internado tras el incidente ocurrido este martes en una escuela de Cutral Co. Según el nuevo parte oficial, el adolescente presenta una evolución favorable y continúa estable .

Durante la mañana, el paciente fue trasladado al Hospital Provincial Neuquén para ser evaluado por un equipo de especialistas en miembros superiores. Una vez finalizada la valoración médica, regresó a la ciudad de Cutral Co, donde continúa con su internación y seguimiento.

Como resultado de esa evaluación, los profesionales resolvieron programar una intervención quirúrgica para el 8 o el 9 de julio , procedimiento que se realizará en el Hospital Provincial Neuquén y estará a cargo del equipo especializado en lesiones de miembros superiores.

El nuevo parte representa una evolución respecto al informado el martes por la cartera sanitaria. En aquella oportunidad se había indicado que el adolescente se encontraba clínicamente estable, lúcido e internado en el área de pediatría, con una herida en el antebrazo izquierdo. Además, los estudios radiológicos habían descartado fracturas óseas, confirmando únicamente lesiones en la piel y en las partes blandas.

Cpem 6 Cutral Co

También se había precisado que el paciente recibía tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios, mientras era monitoreado por profesionales de Cutral Co, Plaza Huincul y Neuquén capital para evaluar su evolución neurológica y la recuperación de la fuerza motora.

En el parte difundido este miércoles, el Ministerio de Salud señaló que el adolescente continúa bajo seguimiento interdisciplinario y tratamiento médico, mientras se aguarda la intervención quirúrgica prevista para la próxima semana.

Finalmente, la cartera sanitaria reiteró el pedido de prudencia y respeto por la privacidad del estudiante, de su familia y de la comunidad educativa, e informó que cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Prensa de la Provincia.