Operativo cerrojo: intentó escapar de la policía, inició una persecución y fue detenido

Ocurrió este lunes por la noche. Los efectivos secuestraron el auto presuntamente vinculado a un robo.

Un joven fue detendio en la noche del lunes por intentar huir.

La policía de la provincia de Neuquén inició un impresionante operativo cerrojo luego de que un conductor a bordo de un vehículo intentara huir . Ante esto, se produjo una persecución por las calles que terminó con la detención del joven y el secuestro del rodado.

La situación ocurrió este lunes por la noche en la ciudad capital. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 18° durante un patrullaje preventivo en el barrio Gran Neuquén.

Alrededor de las 22.15, los policías detectaron un Chevrolet Cruze negro que circulaba sin las luces reglamentarias . Al intentar identificar al conductor mediante señales sonoras y lumínicas, este aceleró la marcha y comenzó una fuga por distintas calles del sector.

La maniobra dio origen a un operativo cerrojo, del que participaron varios móviles policiales para impedir que el vehículo escapara.

En el hecho de agresión armada intervino personal de la Comisaría 18 de Neuquén capital. En el hecho de agresión armada intervino personal de la Comisaría 18 de Neuquén capital.

Persecución de película

Tras una breve persecución, el vehículo detuvo su marcha. En ese momento, dos de sus ocupantes descendieron y escaparon a pie, mientras que el conductor fue interceptado y demorado por el personal policial.

Durante la huida los ocupantes habrían arrojado un elemento, situación que forma parte de la investigación y que será analizada por los investigadores.

El conductor, un joven de 22 años, fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Comisaria quinta centenario

Automóvil secuestrado

Luego de la demora, efectivos de la Comisaría 5ª de Centenario informaron que el automóvil en cuestión guardaría relación con una investigación por un presunto robo que se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén.

Por disposición de la Justicia, el vehículo fue secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes, mientras se intenta determinar su participación en el hecho investigado.

La causa ahora busca establecer el grado de participación del conductor demorado y dar con el paradero de los dos hombres que lograron escapar durante el operativo.

Además, los investigadores analizarán el elemento que presuntamente fue descartado durante la persecución y su posible relación con la causa que motivó el procedimiento.

Requisa comisaria 46

Requisa de rutina en una comisaría terminó en el secuestro de marihuana, pastillas y alcohol

Una requisa de rutina realizada en la Alcaldía de la Comisaría 46° Los Álamos de Plottier permitió detectar y secuestrar distintos elementos prohibidos que se encontraban ocultos en varias celdas del establecimiento. Entre lo incautado había envoltorios con marihuana, comprimidos cuyo origen todavía no pudo ser determinado y presuntas bebidas alcohólicas de elaboración casera.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial como parte de los controles periódicos que se realizan dentro de las unidades de detención con el objetivo de garantizar la seguridad interna y prevenir el ingreso o la permanencia de sustancias y objetos no autorizados.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía del Neuquén, durante la inspección los efectivos encontraron distintos envoltorios que contenían una sustancia vegetal, además de varios comprimidos y recipientes con presuntas bebidas alcohólicas elaboradas de manera casera, todos ellos escondidos en diferentes sectores de las celdas.

SFP Comisaria 46 Barrio Los Alamos Plottier (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Tras el hallazgo, intervino el Departamento Antinarcóticos para realizar las pruebas correspondientes sobre la sustancia vegetal secuestrada. Los análisis confirmaron que se trataba de cannabis sativa (marihuana).

Como consecuencia del operativo, dos internos fueron imputados por la presunta infracción a la Ley Nacional N.° 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes. Además de la causa judicial, ambos también deberán afrontar las sanciones disciplinarias previstas por la normativa penitenciaria vigente debido a la presencia de elementos prohibidos en el lugar de detención.