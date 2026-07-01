Fuerte choque múltiple en el oeste: el peligroso hielo negro que provocó el impacto

Un siniestro vial involucró a cuatro vehículos en la curva de la calle Colón, detrás del Centro Administrativo Ministerial. Las bajas temperaturas y hielo en la calzada, las razones de la colisión.

Un choque múltiple se registró esta mañana en la calle Colón , en el barrio Cordón Colón de Neuquén capital. El siniestro tuvo lugar minutos después de las 8.30 cuando una camioneta perdió el control del vehículo, debido a la presencia de hielo en la calzada y terminó sobre la vereda de una vivienda. El incidente vial involucró a cuatro automóviles en total con la mecánica del “choque por alcance”.

El siniestro sucedió sobre la calle Colón, en una zona curva entre Chrestia y el derivador de Abraham , detrás del Centro Administrativo Ministerial (CAM). Se trata de una calzada irregular con curvas, que ante la llegada de las bajas temperaturas provocó la acumulación de hielo en el asfalto, lo que provocó que el choque múltiple.

Entre los vehículos involucrados se encontraban un Chevrolet Onix, una camioneta Ford F100, un Volskwagen Gol gris, una Toyota Hilux y un Ford Ka blanco. Según la dinámica del impacto, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, se desvió hacia el lateral derecho hacia una casa, lo que provocó el choque de los otros vehículos , al impactar de lleno por la presencia de hielo en la calzada.

Juan Manuel Curcho en declaraciones al Móvil de LU5 explicó: “Un choque múltiple en la calle Colón, detrás del CAM, hace algunos minutos se produjo un siniestro vial que involucró a varios vehículos, algunos ya se retiraron, otros siguen presentes. Fue el famoso choque por alcance”.

WhatsApp Image 2026-07-01 at 10.17.44 El conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y se desvió hacia el lateral derecho.

Hielo en la calzada: la clave del accidente

En ese sentido, las razones del choque múltiple habría sido la presencia de hielo en la calzada. La llegada del invierno, las primeras horas del día cuando todavía hay bajas temperaturas y la existencia del hielo en el asfalto, provocó el incidente vial masivo.

“Producto precisamente del hielo en el asfalto, justamente se llama hielo negro porque no se ve y se hace una capa que se va expandiendo, no hay una pérdida de agua en el lugar donde pasó el accidente, sino que se fue estirando, estirando y no lo vio precisamente. Por eso cuando se aplica el freno o se produce una maniobra más brusca, termina generando esto”, indicó Curcho.

WhatsApp Image 2026-07-01 at 09.58.50 El choque múltiple involucró a cuatro vehículos.

¿Qué es el fenómeno hielo negro y por qué no lo vemos?

El fenómeno del “hielo negro” se produce con las bajas temperaturas y el transito de vehículos sobre el asfalto, eso provoca que el hielo se “tiña” de color negro, generando un camuflaje en la calzada y que sea imperceptible para los conductores.

“Sin lamentar ningún tipo de herido, solo un susto, y bueno con la rotura de los vehículos, con daños materiales pero sin ningún tipo de problema. Policía puso un vehículo allí, resguardando el inicio de autos golpeados. En un momento hubo confusión por la cantidad de autos involucrados porque llegaron familiares, pero los agentes le solicitaron que comiencen a retirar los vehículos”, agregó Curcho.

WhatsApp Image 2026-07-01 at 10.18.13 Las características de la calzada fueron claves en el desenlace vial.

Las características de la zona donde tuvo lugar el choque también fueron claves para el desenlace. Debido a que su calzada presenta curva y contra curva, tiene una pendiente pronunciada, sumado a los semáforos que configuran la acumulación de autos en ciertos tramos, derivaron en el siniestro vial.

“Actualmente hay un efectivo policial que marca donde comienza la pérdida de agua, o el hielo, el famoso hielo negro y es el que genera el problema porque está en el inicio de la curva. Porque la Colón tiene un trazado bastante irregular y cuando empiezan a bajar los vehículos, se encuentran con esto”, indicó Curcho.

Finalmente, los agentes recomendaron a los conductores evitar la zona de la calle Colón y sumar medidas preventivas ante la llegada de las bajas temperaturas y el consecuente hielo en la calzada, que provocan este tipo de siniestros viales.