Furor en Neuquén: más de 30 mil personas coparon el Parque Jaime de Nevares por el Día de las Infancias

La jornada reunió a 150 emprendedores, espectáculos, juegos y propuestas para las familias. La feria continuará este lunes.

El Parque Jaime de Nevares fue escenario este domingo de una multitudinaria jornada por el Día de las Infancias﻿. Fotos: Gentileza.

El Parque Jaime de Nevares fue escenario este domingo de una multitudinaria jornada por el Día de las Infancias . Más de 30 mil personas participaron de una nueva edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores , en una propuesta que combinó feria, gastronomía, juegos y espectáculos.

La convocatoria fue tal que las actividades previstas para la jornada se extendieron más allá del horario establecido , debido a la gran cantidad de familias que todavía permanecían en el predio durante la tarde.

La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini , destacó la respuesta del público y contó que la feria reunió a 150 emprendedores y emprendedoras , además de los carros gastronómicos y numerosas actividades para los más chicos.

Una feria con una gran novedad

Uno de los datos que más se destacó en esta edición fue que el 70% de los emprendedores que participaron lo hicieron por primera vez.

Se trata de personas que entre abril y julio completaron los trayectos de capacitación impulsados por el Municipio de Neuquén y que ahora tuvieron la posibilidad de poner sus productos frente al público.

La feria funciona así como una primera prueba para los nuevos emprendedores: pueden conocer qué aceptación tienen sus productos, escuchar a los consumidores y detectar qué aspectos necesitan mejorar.

“Es la primera vez que ponen en tensión su producto y estamos felices”, señaló Pasqualini, quien resaltó que durante la jornada los puestos tuvieron una importante cantidad de personas interesadas en sus productos.

El objetivo: que los emprendimientos crezcan

Desde el municipio remarcaron que Neuquén Emprende busca ir mucho más allá de una feria de comercialización.

El programa apunta a acompañar a los emprendedores durante distintas etapas, con capacitación y herramientas que les permitan fortalecer sus proyectos hasta alcanzar una mayor autonomía.

Pasqualini puso como ejemplo el caso de un participante que, luego de atravesar distintas ediciones de la feria, consiguió avanzar en la construcción de su propia fábrica de juegos.

“Ese es el objetivo: Neuquén Emprende les da el espacio de comercialización, los capacita, los fortalece para que egresen de Neuquén Emprende y ya tengan una pyme”, sostuvo.

Juegos, espectáculos y una jornada para toda la familia

La celebración por el Día de las Infancias fue protagonista durante toda la jornada.

Desde el mediodía hubo espectáculos infantiles, juegos, peloteros y diferentes propuestas recreativas, distribuidas en distintos sectores del parque.

La idea fue que las familias pudieran recorrer los puestos, disfrutar de la gastronomía y, al mismo tiempo, encontrar actividades para los más chicos.

“Este Neuquén Emprende es para ellos y para ellas, para los más pequeños”, expresó Pasqualini.

La feria continúa este lunes

La propuesta tendrá continuidad este lunes de 12 a 18, nuevamente en el Parque Jaime de Nevares.

Así, quienes no pudieron acercarse durante el domingo todavía tendrán una nueva oportunidad para recorrer los puestos de los emprendedores, disfrutar de las propuestas gastronómicas y conocer los productos que forman parte de esta nueva edición de Neuquén Emprende.