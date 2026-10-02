Desesperada búsqueda de un correntino desaparecido en Neuquén: qué se sabe

Su familia denunció que fue visto por última vez en la ETON. Una pista recibida podría ser clave para encontrarlo.

El hombre fue visto por última vez el lunes 28 en la ETON.

La familia de Cristian Federico Acosta, de 31 años, vive horas de angustia por su desaparición en Neuquén . El hombre viajó desde Corrientes Capital con la intención de buscar trabajo ; sin embargo, su rastro se perdió en la Terminal de Ómnibus (ETON), donde fue visto por última vez.

Desde entonces, sus familiares intentan desesperadamente conocer su paradero. La búsqueda se inició luego de que perdieran todo tipo de contacto con él.

De acuerdo a la denuncia radicada, Acosta se ausentó el lunes 28 de septiembre .

En las últimas horas apareció una pista que renovó las esperanzas de la familia. Pese a esta información, la búsqueda se mantiene activa.

En búsqueda de trabajo

Florencia Acosta, su hermana, dialogó con LM Neuquén y contó que Cristian partió desde Corrientes Capital el viernes 25 de septiembre por la noche.

"Se fue para trabajar", explicó, quien además aclaró que su hermano no tenía un empleo asegurado y que su intención era conseguir trabajo una vez que llegara a la región.

Quién es el hombre buscado

En la ficha técnica emitida por las fuerzas de seguridad, se explica que Cristian tiene 31 años, es argentino, de tez morena, cabello corto, ojos marrones y contextura física delgada. Al momento de su desaparición vestía un conjunto deportivo gris y negro, y zapatillas negras con rayas blancas.

Según explicó Florencia, no era la primera vez que su hermano viajaba hacia la Patagonia. Tiempo atrás había dejado Corrientes y durante ese período estuvo en diferentes ciudades.

"Él ya hacía un año que viajó. Vino de vacaciones y volvió a irse otra vez ahora", relató su hermana. "Él ya hacía un año que viajó. Vino de vacaciones y volvió a irse otra vez ahora", relató su hermana.

En aquella oportunidad, Cristian había conseguido trabajo en Puerto Madryn y posteriormente se trasladó hacia Neuquén. Su familia, sin embargo, no conoce con precisión qué vínculos mantiene actualmente en la provincia.

"Es un vago que se va un tiempo acá, después otro tiempo se iba para otro pueblito y así", explicó Florencia.

Una familia numerosa y dos hijos que lo esperan

Cristian pertenece a una familia de siete hermanos y, además, es padre de dos hijos, quienes permanecen en Corrientes.

Ante la falta de noticias, sus familiares realizaron la denuncia en esa provincia y, desde allí, las autoridades se comunicaron con sus pares neuquinos.

La búsqueda está bajo intervención del Departamento Centro de Operaciones Policiales, dependiente de la Superintendencia de Seguridad de la Policía de la Provincia del Neuquén.

La foto que renovó las esperanzas de la familia.

Una pista clave

Este viernes la familia recibió un mensaje que podría convertirse en una pieza clave para establecer dónde se encuentra Cristian.

"Nos dijeron que lo habían visto a él", reveló Florencia. "Nos dijeron que lo habían visto a él", reveló Florencia.

Además, enviaron una fotografía que presuntamente sería reciente. La familia inmediatamente remitió esa información a la Policía.

"Todavía no pudimos hablar con él, pero sí nos mandaron una foto y nos dijeron que él estaba bien", indicó la hermana. "Todavía no pudimos hablar con él, pero sí nos mandaron una foto y nos dijeron que él estaba bien", indicó la hermana.

Sin embargo, la incertidumbre continúa. Ningún integrante de la familia logró mantener contacto directo con Cristian.

Además de la fotografía, recibieron un audio con información más precisa sobre el lugar donde habría sido visto.

"Iba subiendo por la Avenida Argentina hacia arriba, para el lado de Plaza de las Banderas. Hay una casa ahí donde van a hacer un edificio, donde se junta gente en situación de calle. Puede ser que esté yendo para allá. No nos dijo igual", indicó la persona.

Florencia explicó que toda la información recibida fue puesta a disposición de las autoridades mientras aguardan novedades oficiales y buscan confirmar la veracidad de la pista.

Cómo aportar información

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación se comunique con las autoridades al Departamento Centro de Operaciones Policiales: (299) 401-7882.