La Avenida Mosconi avanza con cinco carriles, bicisenda y nuevas obras pluviales en Neuquén

En el sector de Gatica se ejecutan trabajos de calzada, desagües, veredas, iluminación y accesos, mientras el Municipio prevé terminar algunas cuadras en octubre.

La obra de transformación de la Avenida Mosconi continúa avanzando en distintos sectores de la ciudad y, en el tramo de Gatica, ya se ejecutan en simultáneo trabajos de desagües pluviales, veredas, bicisenda, iluminación, accesos a los frentistas y la conformación de los cinco carriles.

El intendente Mariano Gaido destacó que los trabajos avanzan más rápido de lo previsto y remarcó que la intervención permitirá mejorar tanto la circulación como el escurrimiento del agua durante las lluvias.

El jefe comunal hizo hincapié además en que el pavimento que actualmente se observa en la avenida no es su terminación definitiva, ya que una vez completadas las distintas etapas de obra se colocará una última capa de asfalto especial que dará la terminación final a la calzada.

“La Gran Avenida es la obra más importante que tiene la ciudad, es la obra que viene a resolver las catástrofes que se vivieron en 2010 y 2014”, afirmó Gaido, quien vinculó la ejecución de los nuevos sistemas pluviales con la necesidad de adaptar la infraestructura de Neuquén a episodios de precipitaciones cada vez más frecuentes.

“Tenemos que hacer estas obras de pluviales, de caños enterrados”, sostuvo.

El jefe comunal señaló que actualmente hay frentes abiertos a lo largo de toda la traza, desde el sector del puente carretero y el área de Linares y Cipolletti hasta la intersección de la Gran Avenida y Gatica.

Destacó además la cantidad de trabajadores involucrados y aseguró que “este plan de desarrollo y este plan de obras que estamos teniendo, que es único en el país, va mucho más rápido de lo que estaba previsto”.

Gaido remarcó que la intervención permitirá contar con “una avenida de cinco carriles, uno de estacionamiento y cuatro de circulación”, además de las obras de infraestructura necesarias para mejorar el escurrimiento del agua ante las lluvias.

La nueva configuración de la avenida tendrá cuatro carriles destinados a la circulación y un quinto para estacionamiento, además de bicisenda, nuevas veredas, espacios verdes, iluminación y renovados accesos a los comercios y propiedades ubicados sobre la traza.

El detalle de los avances técnicos

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que en el sector de la Gran Avenida y Gatica ya puede observarse parte de esa nueva distribución.

Junto a los cuatro carriles centrales se construye el carril de estacionamiento y, hacia el lateral, se ejecutan el cordón cuneta y una franja peatonal que acompañará longitudinalmente la avenida. A continuación, se ubicará la bicisenda y el sector destinado a espacios verdes.

Nicola indicó que debajo de esa infraestructura ya fueron instalados distintos servicios. Entre ellos mencionó los conductos pluviales, canalizaciones para redes eléctricas, alumbrado público y comunicaciones mediante fibra óptica.

También se están reconstruyendo los ingresos particulares de cada frentista y colocando las bases de las nuevas columnas de iluminación.

Sobre la terminación de la calzada, Nicola precisó que hasta el momento se ejecutaron dos bases asfálticas de siete centímetros cada una y que todavía resta colocar una última carpeta de cinco centímetros de asfalto modificado.

“Una vez que colocamos esa capa definitiva, arriba de eso vamos a señalizar los carriles y hacer toda la pintura que va sobre el asfalto”, explicó. La misma terminación se realizará posteriormente sobre el carril de estacionamiento.

Respecto de los plazos, Nicola señaló que la multiplicidad de tareas obliga a coordinar permanentemente los distintos equipos, ya que en un mismo sector trabajan simultáneamente sobre pluviales, servicios, veredas y calzada.

No obstante, anticipó que la expectativa municipal es que durante octubre puedan verse algunas cuadras completamente terminadas, lo que permitirá apreciar la configuración definitiva que tendrá la nueva Gran Avenida a lo largo de toda su extensión.