La increíble ilusión óptica que grabaron en el cielo: el video que se volvió viral

La escena fue registrada desde un camino de tierra en Brasil y generaron diversas especulaciones. De qué se trató.

El video muestra al gigantesco globo mientras comienza a desprender partes de su estructura sobre São Paulo.

Un video que circula en redes sociales se ha vuelto viral en las últimas horas, allí muestra la increíble ilusión óptica que se generó en el cielo de Sao Paulo, Brasil.

La publicación- que se ha replicado en redes sociales y medios de comunicación - no precisa la fecha de filmación , el punto exacto ni quiénes participaron del lanzamiento. Tampoco aporta un reporte sobre posibles heridos o daños.

Aunque en un primero momento muchos indicaban que se trata de un video realizado con Inteligencia Artificial (AIA), de acuerdo a lo que se pudo saber se trataba de un gigantesco globo, que fue captado mientras su estructura parecía desintegrarse en el aire, provocando asombro entre quienes presenciaron la escena.

La extraña ilusión óptica que se volvió viral

Las imágenes del objeto rápidamente llamaron la atención en redes sociales por sus enormes dimensiones y la extraña forma en que comenzó a desprenderse en pleno vuelo.

La escala del objeto resulta llamativa al compararlo con quienes están cerca y con un auto blanco estacionado junto al camino. En las imágenes se distinguen fragmentos sueltos y sectores más grandes que todavía están unidos, una combinación que da la impresión de que toda la estructura se deshace.

Qué riesgos tienen los globos sin tripulación

Detrás de estas imágenes hay una preocupación que las autoridades brasileñas señalan en sus campañas de prevención: una vez liberados, los globos artesanales sin piloto quedan a la deriva y pueden alcanzar lugares muy alejados de quienes los lanzaron.

Cuando llevan una fuente de fuego, el riesgo de incendio se extiende a bosques, pastizales y construcciones. Un artefacto que cae todavía encendido puede iniciar un foco en una vivienda, una escuela o una zona industrial. El peligro no desaparece porque el lanzamiento se haga desde un espacio abierto.

También importa el peso de la estructura y de los elementos que transporta. Incluso los modelos sin fuego pueden convertirse en un obstáculo para las aeronaves. Por eso, las advertencias de los organismos de seguridad aérea no se limitan a los globos que llevan una llama.

Qué dice la ley brasileña

La Ley de Delitos Ambientales de Brasil contempla expresamente esta práctica. Su artículo 42 sanciona la fabricación, venta, transporte o lanzamiento de globos que puedan provocar incendios en bosques, otras áreas de vegetación, zonas urbanas o asentamientos humanos.

La pena prevista es de uno a tres años de detención o multa, o ambas sanciones de manera conjunta. La prohibición abarca, por lo tanto, distintas etapas de la actividad y alcanza también a quienes producen o comercializan esos artefactos.

El vuelo tripulado, con un piloto y bajo las reglas aeronáuticas correspondientes, pertenece a una actividad regulada. Las autoridades distinguen esa práctica de la liberación de artefactos sin control, cuyo recorrido no puede dirigirse una vez que están en el cielo.

El peligro para los aviones

Para la aviación, un globo puede representar una amenaza aun sin causar un incendio. Una colisión puede dañar el fuselaje, los motores o las hélices; además, su presencia puede obligar a la tripulación a modificar la trayectoria para evitar el impacto.

Las imágenes del video se viralizaron por el tamaño del globo y la forma en que empezó a desintegrarse en el aire.

Esas maniobras resultan especialmente delicadas cerca de los aeropuertos, cuando los aviones están en aproximación o despegue. Si un objeto invade el área de operaciones, también puede ser necesario suspender un aterrizaje, cerrar una pista o demorar vuelos hasta recuperar las condiciones de seguridad.

La caída sobre una aeronave que está cargando combustible es otro de los escenarios que preocupan a los operadores aeroportuarios. De ahí que las campañas de Brasil pidan comunicar los avistamientos: el tamaño del globo y su apariencia liviana no permiten anticipar el daño que podría provocar.