Un colectivo fuera de control se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres: todo quedó grabado

El micro contra el deck de un restaurante y las víctimas quedaron tendidas sobre la vereda tras el impacto.

El colectivo perdió el control, se subió a la vereda, destruyó el deck de un restaurante y atropelló a dos mujeres.

Un colectivo atropelló a dos mujeres luego de perder el control y terminar sobre la vereda de un restaurante. El momento del accidente quedó registrado en video.

El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes sobre la avenida Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, donde la unidad de la línea 29 avanzó sin control y terminó impactando contra un árbol de un restaurante. Debido al impacto, un deck de un restaurante quedó destruido.

Según las primeras informaciones, el chofer se habría desvanecido mientras manejaba. El SAME atendió a cuatro personas y las dos mujeres atropelladas fueron trasladadas al hospital Rivadavia.

El episodio generó momentos de tensión en la zona, ya que las víctimas quedaron tendidas sobre la vereda tras el impacto. Testigos relataron que el colectivo de la línea 29 circulaba por la avenida cuando terminó invadiendo el espacio peatonal.

Cómo fue el choque

El colectivo de la línea 29 circulaba por una de las arterias más transitadas de Palermo cuando, de manera repentina, se desvió de su carril y subió a la vereda. En ese momento, dos mujeres fueron embestidas.

Vecinos y transeúntes se acercaron para ayudar a las víctimas a la espera de la llegada del SAME. La policía mantuvo el tránsito cortado en la zona durante dos horas.

Una inesperada maniobra terminó con un colectivo incrustado en un árbol

El episodio ocurrido en Palermo se suma a otro accidente protagonizado por un colectivo, en el que una maniobra inesperada también terminó provocando un fuerte impacto. El hecho dejó 23 pasajeros heridos y generó un amplio operativo de emergencia.

Las imágenes registraron el momento en que el vehículo perdió el control y terminó incrustado contra un árbol. La secuencia quedó grabada por las cámaras y permitió observar cómo se produjo el choque.

El choque ocurrió sobre la avenida 60 de Berisso y dejó 23 pasajeros heridos.

El episodio ocurrió el pasado mes de agosto, en la localidad bonaerense de Berisso. Allí, el interno 45 de la línea 202, perteneciente a Transportes La Unión, circulaba por la avenida 60 cuando impactó contra un Ford Ka. Después de la colisión, el chofer perdió el control, subió al cantero central y terminó contra un árbol.

Un choque que casi termina en tragedia

Según se conoció, el colectivo avanzaba a una velocidad cercana a los 50 km/h en un sector donde se establece la máxima permitida de 60 km/h, por lo que el transporte circulaba por debajo del límite informado.

En el video se observa al Ford Ka delante del colectivo. Poco antes del choque, el automóvil reduce su velocidad de manera repentina. El conductor del transporte intenta reaccionar, pero no logra evitar el impacto contra la parte trasera del vehículo.

El choque ocurrió sobre la avenida 60 de Berisso y dejó 23 pasajeros heridos.

Después del primer golpe, el colectivo sale de su trayectoria. El rodado cruza hacia el cantero central y se incrusta contra un árbol del cantero, con el impacto concentrado sobre el sector delantero derecho.

El chofer fue identificado como José Luis Quinteros, de 43 años, mientras que la conductora del automóvil sería una mujer de alrededor de 60 años. Según la reconstrucción inicial, habría frenado al observar unas figuras rectangulares sobre el pavimento y el cartel de velocidad ubicado junto a la avenida.

Tras el choque, los equipos asistieron a los 23 pasajeros que viajaban en el colectivo. Algunos fueron derivados para controles médicos, pero ninguno necesitó un traslado bajo riesgo de vida. Los ocupantes presentaron golpes, cortes y diferentes traumatismos.