Tras admitir su responsabilidad y acordar una pena de 12 años de prisión, el condenado pidió hablarle a la familia del mecánico asesinado de un tiro en Trelew.

Video: el pedido de disculpas de un asesino a la familia de la víctima y una respuesta a pura dignidad.

Este lunes 28 de septiembre de 2026 , en un juicio abreviado , el acusado de matar a un mecánico de un disparo en la ciudad de Trelew, en Chubut , acordó una pena de 12 años de prisión efectiva luego de admitir su responsabilidad.

Pero en el trámite judicial para dejar oficializado el acuerdo, en el que estuvieron presentes varios familiares de la víctima , hubo una situación que se salió de lo habitual y sorprendió a muchos.

Durante la audiencia, el condenado Alexis Maximiliano Schmidt pidió la palabra para dirigirse a los deudos de Jonathan Prim, al que asesinó el 8 de septiembre de 2025 , y pedirles disculpas públicamente.

Acaso lo más impactante del momento fue la reacción de Elian Prim, hermano del mecánico asesinado en un ajuste de cuentas que estaba dirigido a otra persona y por error, terminó en la muerte de un trabajador.

"Yo te perdono, loco", se lo escucha decir al familiar de la víctima en un video que registró el momento y fue difundido por Diario Jornada.

Qué dijo el condenado

Cuando se le concedió la palabra, Schmidt se dirigió a los familiares de la víctima.

"Nunca quise hacer lo que hice, nunca fue mi intención. Les pido perdón de todo corazón", se lo escucha decir en el video.

Y agrega: "Nunca tuve nada en contra de ustedes ni quise tenerlo. Les pido perdón”.

Enseguida, reconoce la gravedad de sus actos. “Sé que lo que hice es irreparable, pero nunca fue mi intención. Les pido perdón, espero alguna vez me puedan perdonar", cerró.

Elian Prim, hermano de la víctima, fue quien tomó la voz de su familia y respondió en voz alta.

El pedido de un hermano de la víctima

"Nosotros te perdonamos. Yo te perdono, loco", dijo sentado en uno de los bancos dispuestos para el público en la audiencia.

Se escucha un casi inmediato "gracias" del condenado y después, un pedido por parte del familiar de su víctima.

"Este tiempo aprovechalo y dale un buen ejemplo a tu hijo, que es chiquito. Que no siga el mismo camino que vos, cabeza", le dijo al condenado.

El juicio abreviado se cerró con un acuerdo entre el fiscal Mauro Quinteros y el defensor Carlos del Mármol.

Schmidt aceptó su culpa y la condena de 12 años de prisión efectiva.

El pedido de justicia antes de la audiencia

Antes de la audiencia, Soraya Prim, hermana del mecánico asesinado cuando trabajaba en una camioneta junto a su hijo y le dispararon desde una moto, difundió un video y una publicación en Facebook en los que contó cómo esperaba la familia la instancia decisiva en la causa por el crimen de su hermano.

La mujer anticipó que sería una jornada difícil. "Va a ser un día muy duro para toda la familia, para sus hijos, mis sobrinos, para todos", afirmó.

Jonathan Prim, el mecánico asesinado en Trelew.

En su mensaje público reclamó la pena más alta posible. Y dijo que la familia tenía "una pizca de esperanza de que se le de una sentencia alta".

Al referirse al asesino fue contundente: "Este tipo nos arrancó a nuestro hermano de nuestras vidas para siempre y merece perpetua. Pero no existe eso acá en Chubut y Argentina", aseguró.

El duelo de la familia

Soraya Prim también habló del impacto que tuvo la muerte de su hermano en su vida cotidiana y pidió más empatía con quienes pasan por unsa situación como la que le tocó a su familia.

"Es tan importante la salud mental en los ámbitos laborales, más aún cuando un empleado está transitando un dolor profundo", aseguró.

Y vinculó ese planteo con su propia experiencia tras el crimen y con las dificultades que tuvo para atravesar el duelo mientras seguía con sus responsabilidades laborales y familiares.

Para ella, "detrás de una persona, de un laburante, hay una historia, hay una situación que lo está rompiendo en mil pedazos".

Cómo fue el crimen en Chubut

Jonathan Prim era mecánico y fue asesinado el 8 de septiembre de 2025 en Trelew.

De acuerdo con lo que investigó el Ministerio Público Fiscal, el ataque ocurrió cerca de las calles Gales y Gualjaina, cuando la víctima reparaba una camioneta junto a uno de sus hijos.

Según la hipótesis fiscal, Schmidt, único acusado por el hecho, habría llegado al lugar en una moto y habría efectuado varios disparos con un arma de fuego.

Uno de los tiros alcanzó a Prim y le provocó la muerte.

Víctima por error

La investigación incorporó registros de cámaras de seguridad, declaraciones, peritajes y un arma de fuego secuestrada, entre otros elementos.

Desde el primer momento, la hipótesis principal se orientó a un crimen por error.

Jonathan Primm, de 45 años, fue acribillado desde una moto el 8 de septiembre de 2025, cuando trabajaba junto a un hijo en la vereda de su casa en Trelew.

Según trascendió, la víctima llevaba puesta una gorra similar a la de un joven del barrio al que se lo vinculaba con el narco. A Primm lo habrían confundio con él en un supuesto ajuste de cuentas.

En los momentos posteriores al crimen, se había detectado un video de una cámara de seguridad en el que se lo vio volver a la escena con la ropa cambiada, había sido clave para identificarlo como sospechoso.

Además, en aquel momento se informó que incluso ese sospechoso inicial les había preguntado a los agentes apostados en el lugar qué había pasado.

Schmidt llegó a la audiencia del juicio abreviado detenido y con prisión preventiva.