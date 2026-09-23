Video: un nene manejaba una moto sin casco y en plena calle mientras una mujer lo filmaba

El menor fue registrado mientras conducía y las imágenes se viralizaron en redes sociales. Buscan identificar a la mujer que lo grabó.

Polémica por el video en el que se ve a un nene conduciendo una moto.

Un nene manejaba una moto mientras una mujer lo filmaba y el video terminó generando la intervención de las autoridades. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

La situación quedó expuesta a partir de la difusión del video , que permitió advertir que el menor se encontraba al mando del vehículo. La publicación llamó la atención por el riesgo que implicaba la maniobra y motivó la intervención de los organismos vinculados con la seguridad vial.

Se pudo constatar que el video fue registrado en la localidad bonaerense de Berisso, y ahora la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) trabaja para identificar a la mujer que filmó la escena y a los padres del menor, con el objetivo de determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

El polémico video que llegó a las autoridades

Tal fue así la repercusión que posteriormente la publicación fue borrada y no se logró establecer quiénes son los que aparecen en la grabación.

Según informó el medio SM Noticias, ahora las autoridades trabajan para identificar a la mujer. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantaron que ya intervienen para determinar quién es la responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

El video dura unos 23 segundos, no tiene sonido y no se llegan a ver los rostros de ninguno de los dos. Tampoco llevan casco y no se identifica ninguna otra medida precautoria.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial le informaron a Clarín que se encuentran trabajando en la identificación de la madre del menor.

Qué dice la ley de tránsito

La legislación vigente establece que 16 años es la edad mínima para conducir ciclomotores, siempre que no se transporte pasajero, mientras que para las restantes categorías la edad general es de 17 años, con las autorizaciones correspondientes para menores.

Además, para circular en motocicleta es obligatorio que los ocupantes utilicen casco reglamentario. La normativa también establece que quien conduce debe encontrarse habilitado y contar con la licencia correspondiente.

Filmaron a un nene manejando una moto

Otro caso de imprudencia al volante ocurrió en el pasado mes de mayo en la provincia de Santa Fe, donde filmaron a un nene que conducía una moto y realizaba peligrosas maniobras en una avenida colapsada de vehículos y peatones.

Tal como se ve en las imágenes, el adulto a cargo no dudó en dejar que el menor manejara el rodado a la vista de todos. La secuencia quedó registrada sobre Avenida Almirante Brown y el cruce con calle Calcena, en la ciudad de Santa Fe.

En las imágenes se observa cómo el menor, que llevaba casco puesto, realizó una maniobra sumamente peligrosa al doblar y luego se cruzó de carril sin medir las consecuencias. Además, por su escasa altura, el nene no logró hacer pie cuando paró su moto a un costado.

La imprudencia generó alarma inmediata entre los peatones y automovilistas que circulaban por el tradicional espacio santafesino tras los festejos por la fecha patria. El video fue enviado por un automovilista que registró la secuencia y decidió compartir las imágenes al medio local Aire de Santa Fe.