Video impactante: enfermeros trasladaban a un hombre en una ambulancia y se les cayó de la camilla

El insólito episodio ocurrió en una localidad bonaerense de Mar de Ajó y fue registrado por vecinos que presenciaron la escena.

El hombre cayó de la camilla mientras era trasladado por enfermeros hacia una ambulancia en Mar de Ajó.

Un hombre cayó de una camilla mientras enfermeros lo trasladaban hacia una ambulancia , en una escena que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar y rápidamente quedó registrada en un video. El episodio ocurrió en plena vía pública de la ciudad bonaerense de Mar de Ajó y fue presenciado por vecinos, que observaron cómo el paciente terminó sobre el pavimento durante el traslado.

Todo comenzó cuando vecinos del barrio Villa Clelia, en la zona de las calles Ascasubi y Azopardo, reportaron que un hombre que vivía allí no salía de su casa desde hacía varios días. Tras el aviso, llegó al lugar el servicio de emergencias y desplegó un operativo para socorrer al hombre .

El video del insólito accidente

En el video, que se hizo viral, se puede observar cómo el paciente era llevado en camilla en dirección a la ambulancia, la cual se encontraba detenida con las puertas traseras abiertas.

Pero, al intentar girar la camilla para poder ingresar al hombre al vehículo de emergencia, la camilla perdió la estabilidad y el paciente cayó sobre la calle.

El personal que participaba del operativo reaccionó y levantó al paciente para colocarlo nuevamente sobre la camilla. Con la colaboración de bomberos y policías, finalmente continuaron con el traslado.

Indignación de los vecinos

La situación generó críticas entre quienes presenciaron el procedimiento, ya que,además de la caída, algunos vecinos cuestionaron las condiciones en las que el hombre fue retirado de su vivienda y señalaron que habría quedado parcialmente expuesto durante el traslado.

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud del paciente.

Otro caso de accidente que involucró a una ambulancia

El episodio de Mar de Ajó no es el único caso en el que un traslado sanitario terminó de manera inesperada. En junio de 2026, un automóvil chocó contra una ambulancia privada y, como consecuencia del impacto, terminó volcado sobre la vereda. El accidente ocurrió en el barrio porteño de Floresta, en la intersección de la calle Mercedes y la avenida Gaona, y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información difundida por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los equipos asistieron en el lugar a un hombre de 35 años que había resultado afectado por el choque. Debido a las lesiones que presentaba, los profesionales decidieron trasladarlo al Hospital Álvarez para que recibiera atención médica y se pudiera determinar con mayor precisión el alcance de los traumatismos.

El parte del SAME indicó que el hombre presentaba politraumatismos, por lo que fue derivado para una evaluación médica más completa. El operativo incluyó la asistencia inicial en el lugar y el posterior traslado del herido, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes para ordenar la zona y determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

Por otra parte, los ocupantes de la ambulancia privada que también estuvieron involucrados en el siniestro fueron evaluados por los profesionales que llegaron al lugar. Sin embargo, según informó el SAME, rechazaron la asistencia médica que les ofrecieron los equipos de emergencia.