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La Mañana Copa Davis

Video: así se vivió la Copa Davis en Neuquén, en los alrededores y adentro del Ruca Che

Este sábado, cientos de personas acompañaron a la Selección argentina ante Turquía en una jornada histórica.

Video: así se vivió la Copa Davis en Neuquén

Video: así se vivió la Copa Davis en Neuquén, en los alrededores y adentro del Ruca Che

La expectativa por la Copa Davis se sintió desde temprano en Neuquén. Cientos de personas comenzaron a acercarse desde las 8.30 y 9 de la mañana a los accesos del estadio Ruca Che, que fue acondicionado especialmente para recibir la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I.

Familias, grupos de amigos y fanáticos del tenis recorrieron los alrededores y luego ocuparon las gradas del estadio neuquino en una jornada especial para la provincia y el tenis argentino.

En este sábado Argentina aseguró una importante ventaja frente a Turquía y buscará cerrar la serie este domingo en la instancia de dobles.

El drone de LM Neuquén sobrevoló la fiesta deportiva en el corazón de la ciudad.

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