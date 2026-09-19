Video: así se vivió la Copa Davis en Neuquén, en los alrededores y adentro del Ruca Che
Este sábado, cientos de personas acompañaron a la Selección argentina ante Turquía en una jornada histórica.
La expectativa por la Copa Davis se sintió desde temprano en Neuquén. Cientos de personas comenzaron a acercarse desde las 8.30 y 9 de la mañana a los accesos del estadio Ruca Che, que fue acondicionado especialmente para recibir la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I.
Familias, grupos de amigos y fanáticos del tenis recorrieron los alrededores y luego ocuparon las gradas del estadio neuquino en una jornada especial para la provincia y el tenis argentino.
En este sábado Argentina aseguró una importante ventaja frente a Turquía y buscará cerrar la serie este domingo en la instancia de dobles.
El drone de LM Neuquén sobrevoló la fiesta deportiva en el corazón de la ciudad.
Te puede interesar...
Leé más
¿Por qué el Ruca Che tuvo lugares vacíos en la primera jornada de la Copa Davis?
Cerúndolo y Tirante, rendidos ante el Ruca Che: "Fue una fiesta"
-
TAGS
- Copa Davis
- ruca che
- video
Noticias relacionadas