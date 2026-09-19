Deportes La Mañana Copa Davis Video: así se vivió la Copa Davis en Neuquén, en los alrededores y adentro del Ruca Che

Este sábado, cientos de personas acompañaron a la Selección argentina ante Turquía en una jornada histórica. Agregar LM Neuquén a







Video: así se vivió la Copa Davis en Neuquén, en los alrededores y adentro del Ruca Che

La expectativa por la Copa Davis se sintió desde temprano en Neuquén. Cientos de personas comenzaron a acercarse desde las 8.30 y 9 de la mañana a los accesos del estadio Ruca Che, que fue acondicionado especialmente para recibir la serie entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I.

Familias, grupos de amigos y fanáticos del tenis recorrieron los alrededores y luego ocuparon las gradas del estadio neuquino en una jornada especial para la provincia y el tenis argentino.

En este sábado Argentina aseguró una importante ventaja frente a Turquía y buscará cerrar la serie este domingo en la instancia de dobles.