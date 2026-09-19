Copa Davis en el Ruca Che: las mejores fotos de un día histórico

Argentina está arriba 2-0 en la serie ante Turquía. Las imágenes más destacadas de la primera jornada de un gran evento.

Neuquén vivió este sábado una jornada que quedará marcada en la historia del deporte provincial. Por primera vez, la Copa Davis llegó a la Patagonia y el estadio Ruca Che fue escenario del debut de Argentina como local ante Turquía por el Grupo Mundial I . El equipo nacional respondió en la cancha y terminó el día con una ventaja de 2-0 que lo dejó a un punto de cerrar la serie.

Desde temprano, cientos llegaron al estadio. Familias, grupos de amigos y fanáticos del tenis hicieron filas desde la mañana para vivir un acontecimiento inédito para la provincia. El Ruca Che fue acondicionado especialmente para la competencia y lució muy acorde a lo esperado.

Francisco Cerúndolo fue el encargado de abrir la serie y cumplió con su condición de primera raqueta argentina. El número 23 del mundo derrotó a Yanki Erel por 6-0 y 6-4 , en un partido que dominó desde el primer set. El argentino disfrutó del respaldo de las tribunas y destacó la energía del público.

Claudio Espinoza

Después fue el turno de Thiago Tirante, quien consiguió el segundo punto frente a Mert Alkaya y tuvo su primera presentación como local con la camiseta argentina en la Copa Davis. Tras el triunfo, reconoció que lo vivido en el Ruca Che fue algo que nunca había experimentado.

Claudio Espinoza

La celebración tuvo también el reconocimiento del capitán Javier Frana, quien valoró la respuesta de sus jugadores y el acompañamiento de los neuquinos.

Claudio Espinoza

Argentina volverá a presentarse este domingo, cuando Andrés Molteni y Guido Andreozzi afronten el partido de dobles.

El seleccionado necesita apenas un punto más para quedarse con la serie y avanzar en su camino hacia los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Mientras tanto, Neuquén ya escribió una página propia en la historia del tenis argentino.