Brutal accidente: iba a toda velocidad por Avenida Olascoaga y chocó de lleno a una Amarok

La conductora del Vento impactó a la camioneta antes de pasar delante del tótem de velocidad de la Avenida Olascoaga. La Amarok debió ser remolcada.

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la noche del jueves en una esquina del barrio Jardines del Rey, en intersección con Avenida Olascoaga. La tranquilidad nocturna se interrumpió cuando un Volkswagen Vento que circulaba a alta velocidad impactó contra una Volkswagen Amarok.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23:55 , en Avenida Olascoaga y calle Zapala. De acuerdo con la mecánica preliminar del siniestro, un joven a bordo de la camioneta Amarok avanzaba por la calle Zapala y se encontraba terminando de atravesar la intersección con Olascoaga en dirección oeste.

En ese momento, fue interceptada por la joven conductora del Vento , que circulaba por la avenida en sentido a la Avenida Mosconi. El impacto se produjo en la parte trasera de la camioneta , cuando ya había avanzado buena parte del cruce.

La Amarok chocada fue remolcada

La violencia del choque provocó importantes daños en ambos vehículos. En cuanto a la Amarok, giró en sentido hacia el río y quedó posicionada en sentido perpendicular a la circulación, sobre la vereda de la rambla y, en parte, sobre la senda peatonal.

Por su parte, la colisión del Vento ocasionó la destrucción de su frente y quedó colocado sobre la avenida Olascoaga.

La impactante secuencia generó preocupación entre quienes circulaban por la zona a esa hora de la noche. Varias personas en bicicleta acudieron en auxilio de la conductora y el conductor aunque no habrían sufrido lesiones.

Según los testigos, el Vento avanzaba a una alta velocidad por la avenida antes del tótem detector de velocidad, que también mide la cantidad de tráfico. Paradójicamente, antes del dispositivo impactó de lleno la parte trasera de la camioneta.

Debido a los daños materiales, la camioneta debió ser remolcada por una grúa, momento en que una de las ruedas traseras se cayó.

La secuencia exacta y las circunstancias que llevaron al impacto deberán ser determinadas a partir de las actuaciones correspondientes. Sin embargo, en las imágenes aportadas por testigos no se registró presencia policial.

Impresionante vuelco y choque en pleno centro de Neuquén

Un impresionante vuelco interrumpió la calma del mediodía el pasado martes, en pleno centro de Neuquén. Una mujer que circulaba a bordo de una camioneta Kangoo volcó en la esquina de las calles Jujuy y Elordi, lo que motivó un importante e inmediato despliegue policial y de rescate que obligó al corte provisorio del tránsito en la zona.

El fuerte accidente provocó un gran susto entre los demás conductores, transeúntes y comerciantes de la zona, quienes rápidamente acudieron al sector para intentar brindar auxilio inicial a la víctima.

Tras el imprevisto impacto, debieron intervenir de urgencia los Bomberos para lograr rescatar del interior del habitáculo a la conductora del vehículo. La camioneta terminó recostada sobre uno de sus laterales e impactó violentamente contra un vehículo que se encontraba estacionado en la puerta de una conocida heladería.

Sebastián Fariña Petersen

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial precisa respecto a cómo fue la dinámica exacta del vuelco. Sin embargo, se confirmó que en el hecho también se vieron afectados otros dos autos, uno de los cuales también permanecía estacionado en la vereda opuesta al lugar exacto del vuelco.

Además del personal de Bomberos, se hizo presente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) para asistir médicamente a la mujer involucrada.