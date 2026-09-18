Cirujano abusador quedó inhabilitado y fue expulsado de Neuquén: ahora golpeó a su pareja, estuvo preso y sigue trabajando en Córdoba

Después de una condena por abuso sexual a una paciente menor de edad en Neuquén, tiene dos causas abiertas mientras continúa atendiendo en clínicas de Córdoba.

El médico cirujano Atilio Alejandro López fue condenado por abuso sexual contra una adolescente de 17 años durante una consulta médica en el Hospital de Zapala y quedó inhabilitado de por vida para ejercer en la salud pública. Tras ser exonerado, se radicó en Córdoba , y fue detenido un mes tras un brutal ataque a su expareja.

Según relató la denunciante en una entrevista con LU5, el episodio de violencia de género ocurrido el 19 de julio tras la final del Mundial de Fútbol incluyó golpes, amenazas de muerte y el uso de un cuchillo con el que la cortó . La causa tramita en los Tribunales de Río Tercero, bajo la órbita de la fiscalía encabezada por Leonardo Galanti.

Pero además, cabe destacar que a partir de esa causa, se abrió una investigación penal por contenido ilegal encontrado en su teléfono celular .

"Me mató a golpes"

Después de dejar Neuquén, López se radicó en Córdoba. Allí comenzó una relación con una mujer de 50 años, quien desconocía su turbio antecedente judicial. El 19 de julio en la localidad de Almafuerte, luego de ocho meses de convivencia, el médico cruzó un límite.

Según el relato de la mujer, López había consumido una importante cantidad de alcohol durante la jornada y, mientras transcurría la final, ella tomó su teléfono durante un momento en que él había salido de la habitación del domicilio ubicado en el barrio Tierras del Fundador.

Fue entonces cuando encontró contenido que la sorprendió y que luego sería incorporado a una investigación penal. "No podía creer las cosas que vi", relató.

Cuando terminó el partido, decidió confrontarlo y le manifestó que quería irse de la vivienda. Según denunció, López reaccionó violentamente. Le tiró del pelo, la golpeó en la zona cervical y luego fue hasta la habitación donde ella se había refugiado. Allí, derribó la puerta de dos patadas para continuar con la agresión.

"Me cortó con un cuchillo en el brazo; todavía tengo la marca. No recuperé la fuerza en el brazo", relató la mujer. También aseguró que recibió amenazas de muerte. "Si vos hablás de lo que encontraste en el teléfono, yo a vos te mato", contó que le dijo López.

La situación terminó con la intervención policial gracias a que los vecinos alertaron a la Policía y los efectivos de la Comisaría de Almafuerte debieron ingresar al domicilio para asistirla y trasladarla a un centro de salud.

Detenido casi un mes en Villa María

Después de ser demorado, López fue trasladado inicialmente a una comisaría. Luego, el 22 de julio fue llevado a los tribunales y posteriormente trasladado a la Unidad Penitenciaria de Villa María, donde permaneció detenido hasta el 13 de agosto.

Ese día recuperó la libertad bajo fianza, aunque la investigación judicial continúa abierta. La Justicia también dispuso una restricción de acercamiento para el denunciado y su entorno familiar y otorgó a la mujer un botón antipánico.

El contenido que ella encontró en el celular de López durante aquella noche dio origen a otra línea de investigación. Luego de realizar la primera denuncia por violencia de género, volvió a presentarse ante la Justicia para ampliar su declaración y aportar información relacionada con el material que había encontrado.

Por la naturaleza del contenido investigado y debido a que existe una causa penal abierta, esos elementos no serán reproducidos ni descriptos públicamente.

La condena en Neuquén por abusar de una paciente de 17 años

La mujer describió al médico como alguien que al comienzo se mostraba "encantador", amable y dispuesto a resolver problemas. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a detectar comportamientos que le generaron preocupación, entre ellos el consumo de alcohol y episodios de violencia verbal.

Luego del ataque recibió contactos de personas de Neuquén y Zapala que le hablaron sobre el pasado judicial del médico. El antecedente se remonta a 2021, cuando una adolescente de 17 años concurrió a una consulta médica en el Hospital de Zapala.

Era cerca del mediodía. López tocó partes del cuerpo de la paciente por encima de la ropa con una finalidad sexual.

El hospital “Jorge Juan Pose”, de Zapala.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el abuso se produjo “en un marco de violencia basada en el género de la víctima, que afectó su dignidad sexual, y que fue aprovechada por el imputado por la relación de asimetría al ser efectuada en el ejercicio de una profesión”.

López fue declarado autor del delito de abuso sexual simple y recibió una pena de nueve meses de prisión condicional, además de reglas de conducta durante un año.

La Fiscalía había solicitado una pena mayor y una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, que después de las distintas instancias de revisión, finalmente se confirmó la pena de prisión en suspenso y se estableció la inhabilitación especial perpetua para ejercer la profesión médica en el ámbito de la salud pública en todo el país.

El médico abusador fue exonerado de Neuquén

Luego de la condena, Atilio Alejandro López tuvo consecuencias administrativas. En julio de 2023, el Gobierno de Neuquén dictó el Decreto 1366/2023, mediante el cual dispuso la exoneración de López de los cuadros de la Administración Pública Provincial.

El decreto identifica a López como médico cirujano de la planta funcional del Hospital Zapala y establece que la sanción se aplicó a raíz de la condena por abuso sexual simple contra una paciente.

El documento también señala que se había realizado un sumario administrativo y que la investigación interna había acreditado su responsabilidad administrativa. La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial había aconsejado aplicar la exoneración. Así, López dejó de formar parte del sistema público de salud neuquino.

Mientras las dos causas judiciales avanzan, Atilio Alejandro López actualmente presta servicios en dos clínicas privadas de Río Tercero: la Clínica Savio y la Clínica Privada Modelo. Según la información relevada por este medio, este jueves se encontraba de guardia en una de esas instituciones.

De esta manera, mientras pesa sobre él una inhabilitación perpetua para ejercer en la salud pública por una condena por abuso sexual, el médico continúa desarrollando su actividad profesional en el ámbito privado, tras pagar fianza por las causas en curso.