Quiénes son los "rompepiernas": amedrentaban, golpeaban y cobraban deudas

Tres hombres, entre ellos el jefe, fueron sentenciados por asociación ilícita. La investigación reconstruyó cobranzas violentas, amenazas y una balacera.

Maximiliano Ángel Borgonovo recibió una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel tras ser hallado culpable de dirigir una organización ilícita que amedrentaba y atacaba a deudores. La causa reconstruyó un oscuro esquema de extorsiones e intimidaciones armadas en Córdoba Capital.

Según información detallada por La Voz, la Justicia de Córdoba dictó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva contra Maximiliano Ángel “Fofi” Borgonovo, señalado como uno de los líderes de "los Rompepiernas" .

Esta asociación ilícita operaba en el ámbito financiero informal, convirtiendo la gestión de cobros morosos en un fructífero negocio sustentado en el amedrentamiento, la violencia física y las agresiones con armas de fuego.

La resolución judicial fue emitida por la Cámara 11ª del Crimen de Córdoba, bajo la conducción de la vocal María Gabriela Rojas Moresi, quien lo halló responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, encubrimiento agravado con fines de lucro, daño y abuso de armas.

La banda intervenía en diferendos económicos entre privados y se ofrecía a acreedores para exigir el pago de deudas de difícil recuperación.

Los integrantes de la banda rastreaban a los deudores, vigilaban sus rutinas diarias y ejercían severas presiones para forzar la cancelación de las sumas pendientes. Los métodos de apriete escalaban con rapidez hacia agresiones físicas, destrozos de propiedades y ataques a tiros. En los registros telefónicos obrantes en la causa se constataron explícitas referencias a fracturar extremidades de las víctimas o amedrentar a sus círculos familiares más cercanos.

Como retribución por estas tareas extorsivas, la banda exigía habitualmente un canon equivalente al 30% del monto recuperado, percibiendo pagos en efectivo (pesos o dólares), joyas, vehículos, propiedades y diversos activos de valor.

La causa cuenta además con la condena previa de otros dos integrantes de la red: Juan Manuel “Cobranzas” De Bonis y Martín Gabriel “el Sobrino” Merlo, quienes recibieron penas de tres años de prisión efectiva por integrar la organización delictiva. En tanto, Leandro “Malvina” Bombardieri, apuntado junto a Borgonovo como cojefe de la estructura, se mantiene en condición de prófugo de la justicia, según reportó La Voz.

Las evidencias telefónicas y los perfiles de la organización

Un elemento probatorio determinante para la instrucción conducida por el fiscal Juan Pablo Klinger provino del peritaje realizado al teléfono celular secuestrado a Borgonovo. En el dispositivo se hallaron extensos intercambios de mensajes mantenidos a lo largo de varios meses con De Bonis, Merlo y Bombardieri.

Según las fuentes judiciales consultadas por La Voz, estas conversaciones no constituían meros exabruptos o declaraciones altisonantes —como pretendió argumentar la defensa para matizar la conducta de su asistido—, sino que exponían un esquema operativo metódico para ubicar deudores, fijar porcentajes de cobro y trazar estrategias de abordaje violento.

Los registros demostraron que mientras los demás miembros detectaban oportunidades de negocio y recababan información de las víctimas, Borgonovo concentraba el mando operativo, daba la autorización final para proceder y coordinaba las acciones con Bombardieri.

La magistrada desestimó los pedidos de la defensa para aminorar el grado de participación de Borgonovo, considerando acreditado su rol directivo. Asimismo, en la sentencia se incluyó la sanción por un hecho consumado en 2023, en el cual Borgonovo y De Bonis receptaron electrodomésticos procedentes de una maniobra de estafa con cheques adulterados.

El ataque a balazos que desencadenó la investigación

El suceso clave que permitió desarticular la red ocurrió el 7 de abril de 2025 en el barrio Las Magnolias de la ciudad de Córdoba, según consignó La Voz. En esa oportunidad, Borgonovo y Bombardieri se apersonaron en la vivienda de un hombre con quien mantenían un conflicto financiero previo.

Al momento en que la hija de la víctima estacionaba una camioneta Toyota SW4 frente al domicilio, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada utilizando pistolas calibres 9 milímetros y 380.

Si bien la mujer resultó ilesa, se contabilizaron al menos 17 disparos, de los cuales siete impactaron contra la camioneta y otros cuatro alcanzaron a un Audi Q5 estacionado en la vía pública.

A pesar del descargo de Borgonovo negando su presencia en el lugar, las pericias técnicas confirmaron que los detalles conversados vía WhatsApp coincidían estrictamente con el volumen de disparos, el horario, el lugar y los rodados utilizados. Los vocales del caso remarcaron a La Voz la contundencia de esas pruebas digitales.

Para la fijación de la escala penal, la jueza ponderó como atenuantes la falta de antecedentes penales de Borgonovo, mientras que valoró como agravante la extrema peligrosidad desplegada en el ataque armado nocturno a escasas cuadras de una sede policial. Adicionalmente, el tribunal dictaminó el decomiso de vehículos de alta gama, armas de fuego, dispositivos de comunicación, un dron y variados bienes suntuarios incautados durante los procedimientos policiales.