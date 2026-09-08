El mítico castillo cordobés que albergó a espías y magnates que está en venta

Ubicado en lo alto de La Cumbre, este gigante guarda los secretos más oscuros del poder político y de la guerra. Por qué hoy cuesta casi un millón de dólares menos que en 2023.

Casi 100 años pasaron desde que se levantó el Castillo Mandl en lo alto de las sierras de La Cumbre , en Córdoba . Hoy vuelve al mercado con una rebaja significativa: el inmueble, que en 2023 se ofrecía a USD 3,8 millones, está disponible por USD 3,1 millones, un 18% menos.

La propiedad se promociona como "una casa llena de historia y arte de vivir" y domina el paisaje desde la cima de un cerro a 1.200 metros de altura, con vistas panorámicas que abarcan las sierras cordobesas.

La primera construcción fue encargada por el médico cirujano rosarino Bartolomeo Vasallo y llevada adelante por los arquitectos Emilio Maisonnave y Ernesto Mansella y Durand. En ese entonces se llamaba "La Fortaleza". La familia de Vasallo la usaba para pasar el verano en La Cumbre; en la puerta había un busto en tamaño natural de Edelmira Quintana, la esposa del médico, que ella misma adornaba con pelucas y uñas postizas.

El capítulo más resonante de su historia llegó en 1943, cuando la compró Fritz Mandl, el empresario austríaco que había huido de la persecución nazi y que llegaría a ser uno de los hombres más ricos del mundo gracias a la fabricación y venta de armas.

Su familia mantuvo la propiedad durante décadas y por sus habitaciones pasaron Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Tiempo después, los hijos de Mandl ofrecieron su uso a la SIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que sumó otro capítulo oscuro a la historia del inmueble.

Castillo Mandl en venta: qué incluye la propiedad y cómo está distribuida

El castillo se desarrolla en tres plantas y cuenta con 16 habitaciones: cuatro dormitorios en la planta baja, nueve en el primer piso y tres en el segundo. En el nivel principal hay dos entradas, un hall, un bar, dos grandes salones y un comedor. El bar, con piso original de la época de Vasallo, y las dos grandes salas con suelos de mármol tienen chimeneas en funcionamiento. La propiedad incluye además una casa de huéspedes, otra del cuidador, cochera y establos.

El terreno completo tiene 97.124 metros cuadrados y está dividido en cinco lotes. En los dos que se encuentran sobre la parte más alta está el castillo, mientras que los otros tres quedan en San Jerónimo. El conjunto ronda las casi 10 hectáreas en total.

El vestíbulo de entrada está adornado con una gran pintura de la escuela cusqueña, de la colección personal de Mandl. Pese a las reformas que tuvo a lo largo de los años, todavía conserva parte de sus pisos originales. También quedaron muebles y objetos que pertenecieron a la familia Mandl, entre ellos una mesa circular de madera ubicada debajo de una gran araña de hierro.

La Cumbre es conocida como el rincón inglés de las sierras de Córdoba, un pueblo de montaña en el departamento Cruz del Eje que desde principios del siglo XX fue destino elegido por familias adineradas y personalidades internacionales que buscaban el aire serrano y la tranquilidad de las alturas.

El Castillo Mandl es, en ese contexto, una de las propiedades con mayor carga histórica del interior argentino y uno de los inmuebles más singulares que hoy están disponibles en el mercado inmobiliario del país.