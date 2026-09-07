Salario Mínimo Vital y Móvil: desde diciembre de 2023 el poder de compra cayó 41%

El gobierno fijó el nuevo salario mínimo de referencia $436.982 para abril del 2027, pero a su vez quiere que el mínimo de bolsillo para los convenios colectivos de $860.000.

El salario mínimo, vital y móvil, bajó 40% en relación a la inflación desde diciembre de 2023.

Mientras que el gobierno nacional pretende que haya un piso salarial en los convenios colectivos de trabajo de $860.000 mensuales en mano, por otro, redujo en un 41% el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) desde que comenzó la gestión libertaria.

Así lo revela un reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) . "En términos reales, el SMVM perdió 40,8% de su poder adquisitivo durante el Gobierno de Milei , entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026", señala el reporte.

El trabajo indica que "para recuperar el nivel promedio registrado en 2023, el salario mínimo debería incrementarse en $271.315, equivalente a un aumento de 70,7%, a valores de septiembre de 2026" .

El pasado 2 de septiembre, ante la falta de acuerdo entre las partes, el Gobierno determinó el nuevo valor del SMVM. Los gremios habían propuesto llevarlo a $993.000 en diciembre, tomando como referencia una Canasta Básica Total de $1.564.716.

Las empresas, en cambio, ofrecieron un aumento de 1,8% en septiembre y de 1,7% mensual entre octubre de 2026 y abril de 2027, lo que llevaría el SMVM a $431.395 en abril de 2027.

"Finalmente, el Gobierno volvió a laudar a favor de la propuesta patronal y fijó un esquema de aumentos que llevará el SMVM a $436.982 en abril de 2027", señala el CEPA.

De ese modo, el salario mínimo pasará de $383.793 en septiembre (+1,91%) a $391.200 en octubre (+1,93%), $398.790 en noviembre (+1,94%), $406.406 en diciembre (+1,91%), $414.209 en enero (+1,92%), $421.997 en febrero (+1,88%), $429.593 en marzo (+1,80%) y $436.982 en abril (+1,72%).

"De este modo, la decisión oficial se mantiene prácticamente alineada con la propuesta de los empleadores y muy lejos del incremento planteado por las organizaciones sindicales", señala el informe.

Nuevo piso de convenio

Según trascendió, la Secretaría de Trabajo impulsa que los nuevos básicos de convenio que negocian en paritaria sindicatos y empresas no sean inferiores a $860.000 mensuales en mano.

No hubo una comunicación oficial al respecto, pero se sabe que la iniciativa no surgió desde el Ministerio de Economía, sino del parea de Trabajo que maneja Julio Cordero.

Es de recordar que, según plantearon los sindicatos, son muy pocos los convenios de trabajo que tengan salarios más bajos que los $860.000 en mano al mes.

El Gobierno acordó el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Cae la prestación por desempleo

El CEPA señala que "la licuación del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante el actual Gobierno resulta especialmente significativa porque su valor no tiene un carácter meramente testimonial, sino que constituye una referencia para distintos conceptos y prestaciones, entre ellos el cálculo de la cuota alimentaria en los casos de trabajadores sin empleo registrado".

Ampliando el período, la pérdida del poder adquisitivo del SMVM resulta aún más significativa. Para recuperar el nivel de noviembre de 2023, el salario mínimo debería incrementarse en $265.049, equivalente a un aumento de 74,3%. Si se toma como referencia noviembre de 2019, el incremento necesario asciende a $389.185 (+101,4%), mientras que para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2015 debería aumentar $624.136, es decir, 163,6%