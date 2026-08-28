Salario Mínimo, Vital y Móvil: la CGT y las CTA abandonaron la reunión y Milei deberá definirlo por decreto

Las centrales sindicales rechazaron la propuesta empresaria y se retiraron de la reunión del Consejo del Salario, ¿De cuánto fue la propuesta?

La CGT y las CTA abandonaron la reunión del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La CGT y las CTA rechazaron este viernes la propuesta de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y abandonaron la reunión del Consejo del Salario en protesta por la modalidad virtual del encuentro. Ante la falta de acuerdo entre gremios y empresarios, el presidente Javier Milei deberá definir el nuevo piso salarial.

La propuesta presentada por las cámaras empresarias contemplaba un aumento del 1,8% para septiembre y del 1,7% desde octubre hasta abril , una oferta que fue rechazada de plano por las organizaciones sindicales.

Según denunciaron los gremios, el incremento de septiembre representaba una suba de apenas $6.000 sobre el salario mínimo vigente.

El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo que el salario mínimo debería ubicarse en $911.202 y alcanzar los $993.300 en diciembre. "Nos ofrecieron 468 mil pesos recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio", afirmó Jerónimo tras el encuentro.

La postura de los sindicatos

Las centrales sindicales habían planteado un SMVM de $911.202 para julio y $993.300 para diciembre, con una nueva convocatoria del Consejo del Salario posteriormente.

La CGT también cuestionó la realización de la reunión de manera virtual y reclamó que los encuentros sean presenciales. En ese sentido, sostuvo que no existen impedimentos para adoptar esa modalidad cuando se discuten los ingresos de millones de trabajadores.

Además, la central criticó la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y consideró que esa situación demostraba la "escasa relevancia" que el Gobierno nacional le asigna al Consejo del Salario.

La CGT aclaró que abandonar la reunión "no implica renunciar al diálogo", sino reclamar una instancia de negociación con propuestas que permitan a los trabajadores "vivir dignamente".

Por su parte, la CTA Autónoma sostuvo que la propuesta empresaria implicaba "continuar deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores" y remarcó que el actual salario mínimo se encuentra en torno a la mitad de lo necesario para cubrir la canasta de indigencia.

Cuánto vale el salario mínimo actualmente

El SMVM se encuentra actualmente en $376.600, luego de haber sido establecido por decreto en noviembre de 2025.

Las centrales sindicales señalaron que, según los datos del Indec, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en julio $1.564.716 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

Río Negro actualizó los montos de las Asignaciones Familiares desde julio.

El salario mínimo funciona además como referencia para el salario inicial docente y para distintas actividades que no cuentan con convenios colectivos o representación sindical, además de constituir un indicador para el empleo informal.

Milei deberá definir el nuevo monto

La falta de acuerdo entre las partes deja al Poder Ejecutivo con la responsabilidad de establecer el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil. En ese escenario, Milei deberá laudar y el Gobierno dispondría el nuevo monto mediante un decreto.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también cuestionó el funcionamiento del Consejo del Salario y sostuvo que debería actuar como "la paritaria de los que no tienen paritarias".

"Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El Salario Mínimo Vital y Móvil sigue siendo de indigencia", afirmó Aguiar en un comunicado.

Del encuentro participaron la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, en representación del Gobierno; el abogado Juan José Etala, por la Unión Industrial Argentina (UIA); los sindicalistas Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, por la CGT; y Roberto Baradel y Hugo "Cachorro" Godoy, por las CTA de los Trabajadores y Autónoma.

Tras el encuentro, Jerónimo anticipó que la CGT mantendrá reuniones con distintos espacios sindicales para definir "los próximos pasos" ante la falta de acuerdo.