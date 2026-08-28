Creyó que tenía un novio británico y le transfirió más de $30 millones: así fue la cruel estafa

La mujer de 60 años fue estafada durante meses. La “relación” avanzó y las ganas de verse cara a cara crecieron.

La mujer financió un supuesto viaje de su falso novio y le robaron su dinero.

Una mujer fue estafada en Argentina y le robaron $30 millones, tras hacerle creer que tenía un novio de Reino Unido. Con el avance de la investigación se realizaron allanamientos para lograr dar con la persona responsable detrás del fraude.

De acuerdo con lo relatado por la damnificada, de 60 años, todo comenzó en febrero de este año cuando recibió un mensaje en la red social Facebook de un hombre que decía ser británico y llamarse Michael Lawrence Williams . La conversación continuó luego en WhatsApp , donde la persona utilizaba una línea con característica del Reino Unido.

Durante meses la “relación” avanzó y las ganas de verse cara a cara crecieron, por lo que el supuesto Michael dijo que quería venir para la Argentina. Nunca hicieron videollamada, pero la mujer le creyó.

Según le había relatado, para poder viajar desde Reino Unido hasta Paraná, Entre Ríos, necesitaba una autorización y dinero. La damnificada se ofreció a ayudarlo, por lo que habría solicitado créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias, para luego transferirle el dinero, destaca el medio Uno.

Su falso novio británico la estafó con más de $30 millones

Luego de reunir la plata, la mujer transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M., pero no hubo viaje. La persona detrás del británico desapareció y la damnificada realizó la denuncia.

Los agentes de la División Cibercrimen siguieron el recorrido de parte del dinero y detectaron que una de las cuentas receptoras estaba a nombre de una mujer de 47 años identificada con las iniciales D.C.M. Ese dato llevó a los investigadores hasta una casa de Concordia.

Con los datos obtenidos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en un domicilio de la calle Las Heras al 1044, en Concordia, donde se notificó a una mujer por el delito de estafa.

El insólito robo salió a la luz cuando Carolina detectó movimientos extraños en sus plataformas financieras digitales.

En el lugar se incautaron tres celulares, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información del caso.

La sospechosa quedó vinculada a la causa como presunta coautora del delito. Por ahora, su responsabilidad no está determinada y dependerá de las pruebas que surjan de los teléfonos y del análisis de las cuentas bancarias y billeteras virtuales involucradas.

La Justicia busca reconstruir quiénes participaron de la maniobra y cuál fue el destino del dinero.

Otra estafa virtual: creyó que estaba de novia con Kevin Costner

El caso de Paraná tiene similitudes con otra estafa virtual que sufrió una jubilada de 70 años de General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, la víctima creyó que mantenía un vínculo con el actor estadounidense Kevin Costner y terminó transfiriendo $3.621.712,35.

La mujer había comenzado a seguir en TikTok un perfil que utilizaba el nombre del protagonista de El guardaespaldas. Cuando esa cuenta desapareció, el supuesto actor la contactó por Zangi, una aplicación de mensajería. La conversación continuó durante meses y el vínculo virtual se volvió cada vez más cercano.

El estafador utilizó un perfil falso de Kevin Costner para engañar a la víctima.

El fraude quedó al descubierto cuando el falso Costner le ofreció un supuesto carnet de “Club Fan” por $3,6 millones. Incluso le sugirió que vendiera su casa para que él pudiera comprarle una propiedad en Santa Marta, California. La mujer no llegó a vender el inmueble, pero sí hizo tres transferencias entre el 19 y el 21 de mayo.

El dinero terminó en una billetera virtual de Ualá. El estafador también le envió un carnet falso para hacerle creer que la operación era legítima. La víctima demoró la denuncia hasta que encontró comentarios de otros usuarios en TikTok y descubrió que las transferencias habían sido hechas a una cuenta argentina.

La causa por esta segunda estafa quedó a cargo del fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga. Los investigadores analizan el recorrido del dinero e intentan identificar a los responsables.