Jorge Salas será acusado por la Justicia por estafa reiterada con lotes en la Cooperativa 127 Hectáreas

La causa lleva más de un año de "juntar pruebas". Otros diez integrantes de la cooperativa serán acusados. Salas tuvo que renunciar a un cargo en el IPVU.

La Justicia de Neuquén fijó fecha para la audiencia de formulación de cargos contra Jorge Salas y otros diez integrantes de la excomisión directiva de la Cooperativa 127 Hectáreas , por estafas reiteradas. La novedad tiene impacto, más allá de que el juicio no le devuelve las casas que reclaman los perjudicados.

Entre los imputados están la exvicepresidenta Roxana Huircaman y la extesorera Beatriz Lebrero, acusadas de estafas reiteradas. El encuentro está agendado para el 27 de agosto a las 8.30 en la Sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén capital, según confirmó la notificación oficial del sistema del Poder Judicial.

La audiencia de acusación estará a cargo de la fiscal Rocío Rivero , de la Unidad de Delitos Económicos, y el defensor Emanuel Alfredo Roa Moreno .

La fiscal Rocío Rivero llevará a cabo la acusación contra Jorge Salas. Sebastián Fariña Petersen

El juez de garantías Luciano Hermosilla será quien conduzca el proceso. Del lado de las víctimas estará la querella impulsada por el estudio jurídico de Mariano Mansilla, junto a los abogados Agustina Procoppo, Juan Kairuz y Luis Ezequiel Otarola Douguett.

Cooperativa 127 Hectáreas: un año de investigación

El expediente se abrió en mayo de 2025, cuando la fiscalía de Delitos Económicos realizó diez allanamientos en la sede de la cooperativa y en domicilios de sus directivos, entre ellos el de Salas.

Jorge Salas durante los allanaientos en 2025. Sebastián Fariña Petersen

En ese momento se contabilizaban más de treinta casos de presuntos damnificados, aunque el abogado que representa a los denunciantes llegó a hablar de más de mil personas que pagaron entre 5.000 y 8.000 dólares con la promesa de acceder a un lote propio, principalmente en los proyectos conocidos como La Sirena Unificada y La Meseta.

En julio de este año, la fiscalía ya había solicitado formalmente la realización de esta audiencia, antes de que arrancara el receso judicial de invierno. Con los tribunales en plena actividad, ahora quedó confirmada la fecha.

El antecedente: la auditoría que el propio gobierno confirmó

La causa judicial no es el único frente abierto de la cooperativa. En febrero de 2025, en medio de la ola de denuncias, el gobierno de Neuquén confirmó que ya estaba auditando a la Cooperativa 127 Hectáreas, después de que un diputado provincial pidiera informes sobre las operatorias de construcción de viviendas en la entidad.

En paralelo, Salas debió renunciar a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia, un puesto que ocupaba en el gabinete de Rolando Figueroa.

Uno de los lotes donde la Cooperativa 127 Hectáreas pretendía vender terrenos a los asociados. DRONE LMNEUQUEN.

La novedad se suma a la cobertura que LM Neuquén viene sosteniendo sobre el caso. Los reclamos de los damnificados para que se declare la intervención de la cooperativa (Personería Jurídica), el pedido de ATEN para sumarse como querellante y recuperar 44 viviendas adeudadas a un grupo de docentes, y las controversias en torno a los convenios que Salas había firmado con la Municipalidad de Neuquén para intentar despegar responsabilidades en la causa por los lotes de la meseta.

Salas nunca quiso hablar con un medio local, pero sí lo hizo en Buenos Aires con Telenche en Canal 13, donde incluso reconoció que entregó casas a familiares directos y conocidos, algo que no constituye un delito, pero que sí tiene una fuerte observación ética.

También el caso tiene muchas aristas políticas. La Cooperativa 127 Hectáreas siempre funcionó a la par de las demandas del Estado provincial, por las demandas de viviendas y cuotas bajas. Quizá ahora ya deje de estar en el centro de la escena, y otra entidad ocupe este lugar.