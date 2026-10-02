Lluvia, viento de hasta 90 km/h y tormentas en Neuquén: ¿Cuáles serán las zonas afectadas?

Defensa Civil pidió extremar las precauciones ante un viernes inestable, con viento fuerte, lluvias, tormentas y posibles nevadas en la cordillera.

Lluvia, viento y tormentas: advierten por ráfagas de hasta 90 km/h en Neuquén, ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Lluvia, viento y tormentas: advierten por ráfagas de hasta 90 km/h en Neuquén, ¿cuáles serán las zonas afectadas? Claudio Espinoza

La provincia de Neuquén atraviesa una jornada de marcada inestabilidad , con distintos fenómenos meteorológicos previstos para las próximas horas. Desde Protección Civil advirtieron que el viento será protagonista en buena parte del territorio y que también pueden registrarse lluvias, tormentas eléctricas y hasta granizo en algunos sectores.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó que los equipos se encuentran realizando un seguimiento permanente de las condiciones y de los sectores alcanzados por las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La situación presenta diferencias según cada región, por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Uno de los sectores que concentra mayor atención es el norte de la provincia . Allí, desde la transición de la mañana hacia la tarde y durante la noche, se espera un incremento de la intensidad del viento.

Cruz señaló en RTN que las ráfagas más fuertes podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora, con máximas que llegarían hasta los 90 kilómetros por hora durante la tarde. El área bajo mayor seguimiento se extiende desde el Paso Pino Hachado hacia Manzano Amargo, Varvarco y sectores cercanos a Chos Malal y el departamento Minas.

En las zonas cordilleranas también se esperan precipitaciones de variada intensidad. Durante las primeras horas pueden presentarse lluvias débiles, aunque las condiciones tenderán a intensificarse durante el viernes y el sábado.

Además, en sectores elevados de la cordillera del sur neuquino no se descarta la presencia de nieve.

Los valles no se salvarán del viento

Aunque algunas zonas no se encuentran alcanzadas por las alertas meteorológicas, desde Protección Civil pidieron no confiarse. El viento será un fenómeno bastante generalizado durante la jornada.

Según explicó Cruz, en buena parte de la provincia las ráfagas pueden ubicarse entre los 50 y 60 kilómetros por hora, con mayores intensidades en el norte.

La situación continuará durante el sábado, especialmente durante la tarde, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas.

Vuelve el viento. Archivo LM Neuquén

Tormentas en Neuquén, Vaca Muerta y la Confluencia

Otro de los puntos de atención estará en las regiones de los valles y sectores productivos. A partir del mediodía y durante la tarde y noche existe la posibilidad de formación de tormentas como consecuencia de la inestabilidad.

El fenómeno podría alcanzar a Neuquén capital y localidades de la Confluencia, además de sectores de Vaca Muerta, la Región de Limay y zonas próximas a Cutral Co y Plaza Huincul.

En estos lugares pueden registrarse tormentas de tipo convectivo, acompañadas por actividad eléctrica, lluvias y chaparrones fuertes en períodos cortos. También existe posibilidad de caída de granizo.

Por ese motivo, aunque no todos los sectores estén incluidos dentro de una alerta meteorológica, las autoridades recomiendan prestar atención a los cambios repentinos en el tiempo.

El SMN mantiene para este viernes distintos niveles de alerta por tormentas, lluvias, viento y otros fenómenos en varias provincias, incluida Neuquén.

Un escenario de lluvias que podría extenderse

Cruz también se refirió a las condiciones previstas para los próximos meses y señaló que, de acuerdo con las previsiones del SMN, el período con mayores precipitaciones podría prolongarse hasta diciembre. El funcionario aclaró que Neuquén no atraviesa exactamente el mismo escenario que las provincias del noreste argentino, donde se esperan acumulados de lluvia considerablemente mayores.

“Hay que mantenerse siempre informado de los canales oficiales”, remarcó Cruz, al explicar que los pronósticos se actualizan periódicamente y pueden cambiar de acuerdo con la evolución de los sistemas meteorológicos.

La recomendación es seguir la información del SMN y de los organismos provinciales de emergencia antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes.

Omar Novoa

Precaución para quienes viajen a Chile

Otro dato señalado por Protección Civil está relacionado con los pasos internacionales. Tanto el Paso Cardenal Samoré como el Paso Pino Hachado se encuentran habilitados en sus horarios habituales.

Sin embargo, Cruz pidió especial precaución a quienes tengan previsto viajar hacia Chile durante el fin de semana. El vecino país también atraviesa un período de lluvias y existen sectores que presentan dificultades como consecuencia de las condiciones meteorológicas del lado chileno.

La recomendación para los conductores es consultar el estado de los pasos y las rutas antes de salir, llevar los elementos necesarios para circular con seguridad y prestar atención a eventuales modificaciones durante el trayecto.

Ante este panorama, las autoridades insistieron en una medida básica: informarse y tomar precauciones antes de salir.