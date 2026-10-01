Con dos años de diferencia, Javier Valdez y Mario Zalazar murieron arrastrados por la correntada en el Alto Neuquén. Uno armaba una pasarela para su trashumancia, el otro era el gaucho de uniforme.

De Aguas Calientes a Villa Nahueve: el patrón mortal que se repite en los ríos neuquinos

El Norte neuquino tiene ríos que no perdonan. No importa si es diciembre con el deshielo o si es plena temporada de lluvias. El Varvarco, el Nahueve, el Neuquén se llevan todo. Y cada tanto, se llevan a los suyos. Pasó en diciembre de 2024 en Varvarco y volvió a pasar ahora. Dos tragedias distintas con un mismo guion.

Javier Valdez tenía 21 años, boina roja, chaleco con guarda pampa y la vida por delante. Criancero de Varvarco, estaba en el paraje Aguas Calientes, en Los Bolillos, armando una pasarela de troncos para que pasaran sus animales en plena trashumancia. Un mal paso, la madera mojada, la correntada del deshielo.

Su hermano Sandro lo vio caer y lo vio perderse. Empezó ahí una búsqueda desesperada que duraría 24 días. Más de 120 personas, baqueanos, Gendarmería, SIEN, Manejo del Fuego, Bomberos, vecinos a caballo, helicóptero, gancheo, hasta un simulacro con un muñeco para calcular a dónde podía haber quedado. Lo encontraron en Piedra del Toro. El pueblo entero lloró a su criancero.

El gaucho de uniforme

Casi dos años después, la historia se repitió a pocos kilómetros. Mario Zalazar. No era criancero, era policía. Un servidor público de esos que hacen guardia bajo la nieve, con la campera azul escarchada. Pero era, también, un gaucho. De los mismos. De los que conocen el río, lo respetan y, aún así, terminan a merced de él.

El mismo mecanismo, el mismo milagro

El mecanismo fue calcado. Protagonista directo que ve todo: si en Varvarco fue su hermano, en el caso de Zalazar fue una prima. El aviso, la desesperación, el operativo que se arma en minutos en lugares donde no hay señal y donde todo queda lejos. Los propios camaradas de la Policía, los Bomberos, Salud, la Zona Sanitaria, la comunidad de Las Ovejas y de Villa Nahueve, la Escuela. Todos buscando lo mismo: el milagro.

"En ambos casos se pensó siempre en lo mejor, en un milagro, y no se estaba preparado para el peor escenario", es la frase que resume a las dos familias.

La única diferencia: el tiempo

La diferencia estuvo en el tiempo. A Zalazar lo encontraron rápidamente, al día siguiente en el río Nahueve, específicamente en el sector conocido como El Negrete; a unos 3.500 metros aguas abajo de la pasarela de Bella Vista donde se produjo el accidente.

La incertidumbre, el dolor y la angustia, aunque desgarradores, fueron más breves. La familia pudo despedirlo y hoy hizo público un extenso y conmovedor agradecimiento. "Es impresionante la cantidad de gente que nos ha acompañado. No tenemos palabras suficientes para agradecer tanto cariño y solidaridad", escribieron. Agradecieron a la comunidad de Las Ovejas, enfermeros, personal de salud, Escuela de Villa Nahueve, Hospital, Policía y Bomberos.

Con Valdez, en cambio, fueron 24 días de angustia suspendida. 24 días de ir al río todos los días a esperar.

Lo que queda: la contención del norte

Sin embargo, en los dos casos, una vez más, los ríos del Norte neuquino demostraron que merecen respeto los 365 días del año. No son solo postal de verano. Son fuerza de cordillera.

Y hay otro paralelismo que duele: la contención. En Varvarco, el pueblo no dejó sola a la familia Valdez. En Las Ovejas y Chos Malal, la familia Zalazar sintió lo mismo. Porque en el norte, cuando el río golpea, golpea a todos. Y todos salen a buscar. Policías, crianceros, enfermeros, maestros, bomberos. Los mismos que después firman un comunicado que termina con seis palabras que lo dicen todo: "A todos, de corazón, muchísimas gracias".

Gentileza FM Patagonia

Dos muertes, los mismos ríos, la misma geografía. El criancero y el gaucho de uniforme. Dos caras de una misma tragedia que se repite y que duele y dolerá por la eternidad.

Que en paz descansen.