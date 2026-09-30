Sigue en terapia intensiva el adolescente atacado en grupo a ladrillazos: el duro reclamo de su familia

El adolescente de 16 años permanece internado en el Castro Rendón. Su familia espera la evolución médica y pide que se avance para esclarecer la agresión.

Sigue en terapia intensiva el adolescente atacado a ladrillazos y su familia reclama justicia

A casi dos semanas del ataque que lo dejó gravemente herido, el adolescente de 16 años continúa internado en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón. Su evolución sigue siendo lenta y ahora enfrenta un cuadro de neumonía. Mientras permanece bajo atención médica, su mamá reclama respuestas y avances concretos en la investigación por la agresión.

El joven permanece internado desde el 16 de septiembre, cuando fue trasladado primero al hospital de Centenario y luego derivado al Castro Rendón debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido en la cabeza. Desde entonces, su familia acompaña una recuperación que los médicos siguen de cerca y que, según explicó su mamá, requiere avanzar paso a paso.

En las últimas horas comenzó un nuevo proceso que genera expectativa entre sus familiares: los médicos empezaron a retirarle progresivamente la sedación para poder evaluar su respuesta.

Sin embargo, el cuadro se complicó con una neumonía. Jorgelina Obregón, la mamá del adolescente, explicó en LU5 que todavía no pudieron determinar qué bacteria provocó la infección para definir el tratamiento específico. “Estamos con un cuadrito de neumonía que todavía no sabemos cuál es la bacteria para poder atacarla. Pero de a poquito lo vamos”, contó.

La mujer explicó que los médicos mantienen cautela por las lesiones que sufrió en la cabeza y que las evaluaciones se realizan diariamente.

“Las devoluciones son día a día. Esto es paso a paso”, señaló.

Una vez que pueda superar el cuadro respiratorio, el equipo médico deberá volver a concentrarse en la evolución neurológica y en las lesiones internas que pudo haber provocado el fuerte golpe.

“Después vamos a atacar nuevamente lo que sería su cabecita, el cerebro, porque hay que ver las lesiones que quedan por dentro”, explicó Jorgelina.

La investigación, todavía sin respuestas

Mientras la familia permanece pendiente de la evolución del adolescente, también continúa el reclamo para que la Justicia avance con la investigación del ataque ocurrido en el barrio Ruca Luhé de Vista Alegre Sur.

Jorgelina contó que se presentó en dos oportunidades en la Fiscalía para conocer cómo avanzaba la causa y aseguró que todavía no fue contactada directamente por la fiscal que lleva adelante el expediente. “A mí la fiscal todavía no me llama”, afirmó.

La mujer sostuvo que pocos días después del ataque ya se había designado al fiscal del caso, pero que ella recién pudo conocer esa información después de insistir para obtener respuestas.

Uno de los principales pedidos de la familia es acceder a las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el momento de la agresión. Para Jorgelina, esas imágenes son importantes para determinar con precisión quiénes participaron y qué ocurrió cuando su hijo quedó tendido en el suelo.

La familia sostiene que el adolescente no solo recibió el ladrillazo en la cabeza, sino que además habría sido golpeado y pateado cuando ya estaba en el piso.

“Quiero pedir las cámaras porque, según lo que me cuentan, cuando el nene cae al piso, lo patotean mucho más”, sostuvo.

Por ahora, Jorgelina evita señalar públicamente a personas determinadas porque asegura que necesita contar con elementos concretos que permitan confirmar las identidades.

“Yo tengo identificadas ciertas personas, pero hasta el momento no puedo dar datos certeros hasta que me den las cámaras y yo sepa bien, bien en videos quiénes son”, explicó.

El temor de los testigos

Otro de los puntos que preocupa a la familia es la situación de quienes podrían aportar información sobre el ataque.

Según relató Jorgelina, algunos testigos tendrían miedo de hablar y existirían personas que incluso habrían recibido amenazas. También mencionó que habría cámaras de comercios de la zona que podrían aportar registros de lo ocurrido.

“Los testigos claves que tenemos ahí están amenazados”, aseguró.

La mamá del adolescente también afirmó que, según lo que pudo conocer durante estos días, los conflictos y episodios de violencia en el sector no serían nuevos. Sin embargo, remarcó que necesita que la investigación determine qué sucedió aquella noche y quiénes fueron los responsables.

Por ese motivo, además de reclamar las imágenes, Jorgelina señaló que necesita contar con asesoramiento legal para acompañar el proceso judicial.

Una espera que continúa en el hospital

Tiziano tiene 16 años y, según contó su mamá, llevaba una vida activa antes del ataque. Juega al fútbol, practica boxeo y hace música. Ahora permanece en una cama de terapia intensiva, mientras los médicos trabajan para controlar la neumonía y evaluar cómo responde al retiro de la sedación.

Para su familia, cada avance representa una señal de esperanza, aunque saben que la recuperación será larga y que todavía deben atravesar distintas etapas. “Como fue en la cabecita hay que ir viendo las evoluciones”, explicó su mamá.

Al mismo tiempo que espera que su hijo pueda recuperarse, Jorgelina insiste con el reclamo judicial. Dice que decidió hacer público el caso porque quiere evitar que el ataque quede sin respuestas.

“Queremos que el caso de mi hijo no quede impune. Tiene que haber justicia por lo que le hicieron”, expresó.

La familia espera ahora dos cosas: que Tiziano pueda superar la neumonía y avanzar en su recuperación neurológica, y que la investigación permita esclarecer definitivamente el ataque ocurrido en Vista Alegre Sur.

Mientras el adolescente continúa en terapia intensiva, su mamá mantiene el reclamo para que las cámaras, los testimonios y las demás medidas de investigación permitan determinar qué pasó aquella noche y quiénes participaron de la agresión.