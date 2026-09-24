Brutal ataque en grupo a un adolescente: lo golpearon a ladrillazos en la cabeza y quedó en terapia intensiva

La golpiza sucedió en su vivienda en Vista Alegre. La familia de Tiziano Mercau convocó a una marcha para este viernes.

Un adolescente fue brutalmente atacado con piedras y ladrillos por un grupo de personas en el Barrio Ruca Luhé de Vista Alegre Sur el pasado miércoles 17 de septiembre. El joven estaba en su vivienda cuando tres jóvenes lo amenazaron de muerte y comenzaron a tirarle piedras. Pocos minutos después, diez personas más llegaron al lugar y lo golpearon en la cabeza con ladrillos. La familia convocó a una marcha este viernes 25 para pedir justicia por Tiziano Mercau.

El joven sufrió graves lesiones en distintas partes de cuerpo, principalmente en la cabeza y actualmente permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón . La manifestación será este viernes 25 de septiembre en la Plaza Susana Teixé a las 9.

El ataque sucedió el pasado miércoles 17 cerca de las 21, en un domicilio ubicado en el playón deportivo del barrio Ruca Luhé . El adolescente estaba sentado con un amigo cuando llegó otro joven acompañado por dos mujeres. El sujeto amenazó de muerte a Tiziano y comenzó a arrojarle piedras.

La situación escaló en pocos minutos cuando al menos diez familiares del agresor llegaron a la vivienda y reanudaron el ataque tirando más piedras. En un momento, el grupo ingresó al patio y golpearon al joven con un ladrillo en la cabeza. Durante el episodio también dañaron una motocicleta Motomel color verde que estaba estacionada en el lugar.

Un grupo de diez personas atacó a la víctima y lo golpeó con un ladrillo en la cabeza

El ataque terminó por la intervención de un vecino, que logró detener la brutal agresión y provocó que los atacantes huyeran del lugar. Tiziano fue trasladado por un vehículo particular directamente al Hospital Castro Rendón donde recibió asistencia médica y actualmente permanece internado en terapia intensiva.

La madre del adolescente, Jorgelina radicó la denuncia por el violento ataque grupal en la Comisaría N°49.

Los atacantes serían integrantes de una misma familia.

La Fiscalía de Actuación Genérica tomó intervención rápidamente y ordenó que el personal de la Brigada de Investigaciones realice un relevamiento de las cámaras del lugar donde sucedió el ataque, que entrevisten a la víctima y dispuso rondines policiales en el domicilio de la familia.

Fuentes judiciales confirmaron a LM Neuquén que Fiscalía inició una investigación por el delito de lesiones graves y que uno de los agresores fue identificado y notificado por la Justicia. El hombre designó un abogado defensor pero todavía no se realizó la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, todavía resta identificar al resto de los atacantes.

La marcha para exigir justicia será este viernes 25.

La marcha para exigir justicia por Tiziano será este viernes 25

La gravedad del estado de Tiziano llevó a su madre, Jorgelina, a convocar a una marcha para exigir justicia para su hijo y reclamar que los agresores sean detenidos. Los atacantes integrarían una misma familia.

“Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza, a mi niño lo tengo en terapia. Estoy pidiendo justicia por él, necesito que la justicia y la Policía nos ayude, hace una semana ya y no he recibido respuestas de si estas personas están presas, no es la primera vez que amenazan y golpean”, explicó Jorgelina.

La madre de la víctima radicó la denuncia en la Comisaría 49.

La mujer explicó que su hijo es un chico tranquilo, que nunca tuvo problemas con otros jóvenes y que siempre colaboró con ella como ayudante de albañil en su trabajo. “Soy una madre que necesita que la Justicia haga algo, la familia implicada tiene más de una denuncia en fiscalía, siempre tengo que pinchar para que la Policía haga algo, mi niño tenía sueños de boxear, su equipo de fútbol lo espera, yo quiero tranquilidad para mi hijo y para mi pueblo”, agregó.

De esta manera, la madre del adolescente convoca a la comunidad de Vista Alegre y Centenario a participar de la manifestación para exigir justicia, para que sus agresores sean detenidos y garantizar la seguridad de la familia.