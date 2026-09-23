Figueroa anunció millonaria inversión para municipios en obras: una por una, el detalle de todas ellas
Fue en el marco del el segundo Pacto de Gobernanza acordado con intendentes. El detalle de cada uno de los proyectos que se ejecutarán en toda la provincia.
La gestión provincial anuncio que reforzará el segundo Pacto de Gobernanza con una inversión de 116 mil millones de pesos destinada a obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, ambiente, riego y desarrollo turístico. Con este objetivo, el gobernador Rolando Figueroa firmó este martes acuerdos con intendentes y presidentes de comisiones de fomento de toda la provincia.
En su discurso, Figueroa comentó que “la construcción de obras no se puede naturalizar. Detrás hay mucho trabajo, dedicación y organización del Estado, porque nos costó mucho poner en marcha todo esto”.
“Debemos estar a la altura de lo que la sociedad está demandando, por eso es muy importante lo que hoy estamos firmando”, destacó el gobernador y agregó: “No es poca cosa tener obras en todos los municipios, firmar para que continúen y sigan haciendo ustedes, donde la obra delegada también forma parte del desarrollo de nuestra provincia”.
Las firmas de acuerdos forman parte del segundo Pacto de Gobernanza entre el Gobierno provincial, municipios y comisiones de fomento. El gobernador manifestó que “hemos logrado mucho, pero vamos a lograr mucho más porque falta” y adelantó que se prevé la firma de un tercer acuerdo de gobernanza.
Repaso de gestión
Al hacer un repaso de la gestión, Figueroa comentó que “cuando asumimos nos faltaban alrededor de cuatro mil millones de dólares de obra y teníamos 1.800 millones de dólares de deuda, donde se había tomado el 55% para pagar gastos corrientes”. Y adelantó que para “2028-2029 vamos a culminar con todas las obras pendientes y necesarias de la provincia. Nos falta un recorrido, pero evidentemente hemos logrado mucho”.
Sobre la inversión para obras en todo el territorio, manifestó que esto es una forma de recordar los mil días de gestión con obras que necesita cada una de las localidades. “Estamos poniendo en marcha más de mil obras con financiamiento provincial”, confirmó y añadió que “estamos festejando el récord histórico de financiamiento de obras públicas en la provincia del Neuquén, porque nadie ha hecho tanto como este gobierno”.
Las inversiones son gestionadas por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos dependientes, en articulación con el ministerio de Economía, Producción e Industria y los gobiernos locales. El conjunto contempla aportes ya otorgados, convenios que serán formalizados, expedientes en trámite y proyectos que atraviesan distintas etapas administrativas y técnicas.
El detalle de cada una de las obras
El detalle de obras indica que:
- Villa Traful tendrá nuevo edificio para el centro de servicio al turista por 900 millones de pesos; Villa del Puente Picún Leufú asegurará la provisión de equipamiento, obras para la gestión ambiental, recursos hídricos y ampliación del centro de salud, por 684 millones de pesos; en tanto que Villa del Nahueve sumará obras de gestión ambiental, de recursos hídricos y otras para el playón deportivo de la Escuela N° 18.
- Villa Curi Leuvú recibió financiamiento para obras de recursos hídricos y para la escuela primaria 23; Varvarco-Invernada Vieja tendrá centro comercial y recreativo, gestión ambiental y recursos hídricos por un presupuesto de 790 millones de pesos; y Santo Tomás hará obras en la escuela 249 y un nuevo playón por 390 millones de pesos, más obras de gestión ambiental y recursos hídricos.
- Manzano Amargo invertirá en la primera etapa de la plazoleta de La Fragua por 185 millones de pesos. Los Catutos y Los Chihuidos recibieron aportes por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026. Mientras que Los Guañacos construirá un centro comercial y recreativo por 790 millones de pesos, más obras de gestión ambiental y recursos hídricos.
- El Sauce incorpora obras del gimnasio deportivo por 1.400 millones de pesos, más obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico. Coyuco-Cochico levantará un galpón metálico por 86 millones de pesos, más obras de gestión ambiental, recursos hídricos, turismo y descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Tricao Malal tendrá obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico. Taquimilán recibió 790 millones de pesos para obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por 185 millones. Huinganco hará un acceso peatonal por 250 millones de pesos, más obras en el mirador y estacionamiento del cerro San Pedro.
- El Huecú y El Cholar recibieron aportes para obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico. Caviahue-Copahue sumó beneficios por descentralización tercer y cuarto trimestre 2026. Mientras que Barrancas tendrá obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por 64 millones de pesos y aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Bajada del Agrio recibió 198 millones de pesos para obras de gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico y aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026. Y Villa Pehuenia-Moquehue tendrá una inversión de 439 millones de pesos para el complejo recreativo y descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Villa El Chocón construirá obras de gua, cloacas, gas, energía eléctrica y tendrá aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026. Piedra del Águila obtuvo aportes para servicios para lotes y descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Para Picún Leufú, habrá obras de gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico por 6 mil millones de pesos, además de obras de gas para el barrio Portal de las Rosas y aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Mariano Moreno tendrá un SUM en el CPEM 37 y equipamiento deportivo por 2.200 millones de pesos, más pavimentación por 1.219 millones de pesos y aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026. Loncopué firmó por la construcción de la bicisenda, luminaria pública y obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por 86 millones de pesos, además de loteos y descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Las Ovejas recibió financiamiento por 193 millones de pesos para gestión ambiental y recursos hídricos, sector turístico y aporte por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026. Las Lajas firmó por una inversión de 148 millones de pesos para gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico y aporte por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026.
- Buta Ranquil obtuvo fondos para descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta. Andacollo firmó para la construcción del nuevo edificio del Registro Civil por 550 millones de pesos, además de 238 millones de pesos para obras de gestión ambiental y recursos hídricos, sector turístico y mensuras.
- Aluminé tendrá nuevas veredas perimetrales de establecimientos educativos por 650 millones de pesos, el desarrollo de viviendas familiares y obras para gestión ambiental y recursos hídricos y sector turístico por 907 millones de pesos, más los aportes de descentralización. Zapala sumará un nuevo edificio del Registro Civil por 550 millones de pesos, el aporte por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta.
- Villa La Angostura firmó por 3.600 millones de pesos para obras de gestión ambiental y recursos hídricos y sector turístico, el aporte por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta.
- Senillosa tendrá un complejo educativo por 350 millones de pesos, el aporte por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta. San Patricio del Chañar firmó el acta de obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por 100 millones de pesos, más un complejo de unidades familiares, centro de día para adultos mayores, red cloacal para 340 lotes, veredas, cordón cuneta y aportes de descentralización.
- San Martín de los Andes contará con obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por 908 millones de pesos e infraestructura de avance de viviendas en diversos barrios, más los aportes por descentralización, veredas y cordón cuneta. En tanto que Rincón de los Sauces firmó el SUM para la EPET 16, obras de gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por 19 millones de pesos, además de aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta.
- Plottier tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos para obras de gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico, pavimentación en ocho barrios por 9.500 millones de pesos, aportes de descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta. Plaza Huincul tendrá aportes por descentralización, más veredas y cordones cuneta.
- Junín de los Andes recibirá financiamiento para gestión ambiental, recursos hídricos y sector turístico por tres mil millones de pesos y avances para la construcción de viviendas, mensuras, obras sanitarias, aportes por descentralización, veredas y cordones cuneta.
- Cutral Co firmó el acta para la ampliación y refacción del Registro Civil por 200 millones de pesos, más 368 millones de pesos en obras para gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico, descentralización, veredas y cordones cuneta.
- Chos Malal recibió 103 millones de pesos para obras de gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico, infraestructura para captación de agua, abastecimiento hídrico, aportes por descentralización del tercer y cuarto trimestre de 2026, veredas y cordones cuneta.
- Centenario tendrá una inversión para obras para gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico, además de un complejo de viviendas, pileta y centro de día para adultos mayores, mensura de 407 lotes, iluminación en la meseta, continuación del Plan Procrear, descentralización, veredas y cordones cuneta.
- Neuquén capital percibirá inversiones para un complejo para adultos mayores, bienes para gestión ambiental, recursos hídricos, sector turístico, obras de conexión de gas, veredas, cordón cuneta y obras menores para la ciudad. Sauzal Bonito construirá veredas, cordón cuneta y obras menores, lo mismo para Ramón Castro, Quili Malal, Paso Aguerre, Octavio Pico y Covunco Abajo.
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