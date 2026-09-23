Figueroa anunció millonaria inversión para municipios en obras: una por una, el detalle de todas ellas

Fue en el marco del el segundo Pacto de Gobernanza acordado con intendentes. El detalle de cada uno de los proyectos que se ejecutarán en toda la provincia.

La gestión provincial anuncio que reforzará el segundo Pacto de Gobernanza con una inversión de 116 mil millones de pesos destinada a obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, ambiente, riego y desarrollo turístico. Con este objetivo, el gobernador Rolando Figueroa firmó este martes acuerdos con intendentes y presidentes de comisiones de fomento de toda la provincia.

En su discurso, Figueroa comentó que “la construcción de obras no se puede naturalizar. Detrás hay mucho trabajo, dedicación y organización del Estado, porque nos costó mucho poner en marcha todo esto”.

“Debemos estar a la altura de lo que la sociedad está demandando, por eso es muy importante lo que hoy estamos firmando”, destacó el gobernador y agregó: “No es poca cosa tener obras en todos los municipios, firmar para que continúen y sigan haciendo ustedes, donde la obra delegada también forma parte del desarrollo de nuestra provincia”.

Las firmas de acuerdos forman parte del segundo Pacto de Gobernanza entre el Gobierno provincial, municipios y comisiones de fomento. El gobernador manifestó que “hemos logrado mucho, pero vamos a lograr mucho más porque falta” y adelantó que se prevé la firma de un tercer acuerdo de gobernanza.

Repaso de gestión

Al hacer un repaso de la gestión, Figueroa comentó que “cuando asumimos nos faltaban alrededor de cuatro mil millones de dólares de obra y teníamos 1.800 millones de dólares de deuda, donde se había tomado el 55% para pagar gastos corrientes”. Y adelantó que para “2028-2029 vamos a culminar con todas las obras pendientes y necesarias de la provincia. Nos falta un recorrido, pero evidentemente hemos logrado mucho”.

Sobre la inversión para obras en todo el territorio, manifestó que esto es una forma de recordar los mil días de gestión con obras que necesita cada una de las localidades. “Estamos poniendo en marcha más de mil obras con financiamiento provincial”, confirmó y añadió que “estamos festejando el récord histórico de financiamiento de obras públicas en la provincia del Neuquén, porque nadie ha hecho tanto como este gobierno”.

Las inversiones son gestionadas por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y sus organismos dependientes, en articulación con el ministerio de Economía, Producción e Industria y los gobiernos locales. El conjunto contempla aportes ya otorgados, convenios que serán formalizados, expedientes en trámite y proyectos que atraviesan distintas etapas administrativas y técnicas.

El detalle de cada una de las obras

El detalle de obras indica que: