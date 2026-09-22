Lo agarraron in fraganti cuando estaba tratando de robar vehículos frente al CPE

Lo detuvieron en la tarde de este martes. Desde el Centro de Monitoreo advirtieron a la Policía del hecho ilícito que vieron a través de las cámaras de seguridad.

Gracias a la rápida intervención del personal de la División Motorizada ( DEMOSE ) se detuvo a un hombre presuntamente vinculado a un intento de robo de vehículos, ocurrido durante la tarde de este martes, en el Centro Oeste de la ciudad.

Ocurrió frente al Consejo Provincial de Educación ( CPE ), zona de gran tránsito desde el Oeste hacia el microcentro. Los efectivos fueron alertados a partir de una alerta emitida por el sistema de Monitoreo.

Según detallaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició alrededor de las 16.55 cuando personal policial llegó a inmediaciones de las calles Santa María y Belgrano, donde dos hombres habrían sido observados intentando abrir vehículos estacionados en el sector.

Con la información aportada, los efectivos desplegaron un patrullaje por la zona y, cerca de Carlos H. y Santa María, lograron localizar a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la huida a pie.

Intento de robo con inhibidor

Durante la fuga, uno de los delincuentes arrojó una riñonera, en cuyo interior se encontraron elementos que fueron secuestrados bajo cadena de custodia. Lo que se encontró fue un equipo que sería utilizado como inhibidor de frecuencia y una ganzúa de fabricación casera.

La intervención policial permitió alcanzar y detener a uno de los hombres sobre la calle San Martín. Posteriormente, al realizar las consultas correspondientes en los sistemas policiales, se constató que sobre el reciente demorado pesaba un pedido de paradero vigente, requerido por una unidad fiscal.

En el procedimiento colaboró personal de Comisaría Primera, mientras que las diligencias posteriores quedaron a cargo de esa dependencia, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.

El rápido accionar de los efectivos de la División Motorizada, junto con el aporte del sistema de Monitoreo y la colaboración de Comisaría Primera, permitió intervenir de manera inmediata ante la alerta y avanzar con las actuaciones correspondientes

Robos en la zona

En ese sector de la ciudad se registraron hechos de inseguridad como robos en los comercios cercanos. Hace un año, una vecina denunciaba una seguidilla de robos. Comenzó un fin de semana y continuó durante la madrugada del lunes. En pocos días, distintos comercios fueron atacados bajo diferentes modalidades, lo que encendió las alarmas en la comunidad.

Una vecina indicó en su momento que la situación que vivieron sobre calle Santa María entre Roca y Belgrano "fue tremenda". Contó que "las cámaras que captaron todo, cómo rompieron todo. Fueron dos noches seguidas”. Según detalló, los delincuentes se movilizan en dos motos, con dos personas en cada una, y aprovechan la madrugada para atacar los negocios.

La violencia de los hechos fue aumentando. En el primer ataque, los ladrones destrozaron a patadas la vidriera del kiosco, mientras que en el segundo, ocurrido apenas un día después, rompieron la vidriera blindada de una tienda. “Como no podían romperla, le dieron con un hacha. Yo escuché todo el ruido, fue una explosión. La desesperación de despertarme y darme cuenta de que otra vez estaban robando fue terrible. Apenas un día antes había pasado lo del kiosco, y la verdad es que vivimos con miedo”, señaló.